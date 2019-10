9 de Freyre venció a El Tala y se puso en ventaja

Este lunes 9 de Julio de Freyre prolongó su avance a paso firme y derrotó a El Tala en condición de local por 100 a 56 en el primer juego de cuartos de final del torneo Clausura del Interasociativo de básquet. El "patrio" fue letal en su casa y dio un gran paso hacia semifinales, mientras que el "albo" ahora está obligado a ganar en su casa en el segundo juego.

Por otro lado, este martes El Ceibo visitará a Porteña Asociación en su primer duelo de la serie. El equipo de Ignacio Correas, que viene de ganarle a Sporting de Sampacho en la Liga Cordobesa, ya le ganó al equipo "huevero" en la misma instancia pero en el Apertura donde lo derrotó por 2-1, aunque en esa oportunidad la "Flor Nacional" era quién tenía la ventaja de localía.

Cabe recordar que los cuartos de final se jugarán al mejor de tres juegos con ventaja de localía para el mejor ubicado en la fase regular.

Cuartos de final - 1° juego

[VIE] Almafuerte 55-73 9 de Julio (Morteros)

[VIE] San Jorge 105-60 SS Devoto

[LUN] 9 de Julio (Freyre) 100-56 El Tala

[MAR] 21 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo

Programación 2° juego

[MIE 30] 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte

[MIE 30] 22 hs SS Devoto vs San Jorge

[DOM 3] 20.30 hs El Tala vs 9 de Julio (Freyre)

[DOM 3] 20.30 hs El Ceibo vs Porteña Asoc.

Programación 3° juego (Si es necesario)

[VIE 1] 22 hs San Jorge vs SS Devoto

[MAR 5] 21.30 hs 9 de Julio (Freyre) vs El Tala

[MAR 5] 21.30 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo

[MIE 6] 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte