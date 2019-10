Paula Balkenende: "Podríamos haber luchado por el ascenso"

El hockey de Antártida Argentina atraviesa un momento excepcional con las tres categorías mayores que continúan liderando el torneo Promoción B1 de la Federación Cordobesa y el equipo de liga local en la final del certamen.

El pasado sábado, por el torneo cordobés, la primera división igualó con su escolta Talleres de Córdoba en condición de local, y pese a ir ganando, el empate dejó buenas sensaciones en las "pingüinas" porque siguen en la cima de la competencia y ahora dependen de sus propios resultados, a tres fechas del final.

En ese marco, Paula Balkenende, una de las referentes del equipo dialogó con El Periódico y contó las sensaciones después del encuentro con la "T" y los pormenores de este buen momento en la competencia federada. "Nos quedó pendiente poder ganarle a Talleres, porque lo merecíamos por el partido que jugamos y porque nos daba para ganarlo, pero a la vez quedamos conformes con el empate porque ahora dependemos de nuestros resultados. Como grupo nos unió mucho e igual nos quedamos contentas. Obviamente hay mucho por mejorar, pero consideramos que hicimos un buen partido y que podíamos ganarlo...", indicó.

El sábado el predio de Antártida se vistió de fiesta, las "pingüinas" tuvieron un gran recibimiento en su casa y el equipo visitante también puso lo suyo. "Los partidos estos son muy lindos, es lindo saber que mucha gente nos apoya, vino mucha gente que quizás no es del ambiente del hockey pero que vino a alentarnos. Ellos también trajeron mucha gente así que se creó un ambiente muy lindo, además como siempre el hockey no es un deporte violento y hubo un ambiente sano, todo muy tranquilo. Estamos contentas porque recibimos un gran apoyo", expresó la jugadora.

Las chicas de Antártida tuvieron un gran recibimiento el pasado sábado.

"Podríamos haber luchado por el ascenso"

Balkenende lamentó que el inicio de la temporada no haya sido el esperado, situación que las llevó a disputar el torneo Promoción B1. Sin embargo, se mostró muy satisfecha por el rendimiento del equipo. "Este año arrancamos con otra cabeza, al principio no nos fue muy bien, pero después nos pudimos ir acomodando, empezamos tener una esencia como equipo. Las ganas de ganar y de conseguir resultados nos hizo cada vez mas fuertes y nos da la chance de terminar de esta manera", explicó.

"Si hubiésemos empezado el año de esta manera podríamos haber luchado por un ascenso, nos queda pendiente para otro año, pero es un orgullo para nosotras tener a las tres categorías en el primer lugar", dijo la jugadora.

Por motivos de estudio, Balkenende vive en Córdoba pero entrena junto a otras compañeras que también residen en la capital provincial. Ellas deben acoplarse al equipo y también deben acoplar a las más chicas que suben de categoría. "Nosotras en Córdoba entrenamos lo más que podemos, somos chicas de mas de 18 años y jugamos casi toda la vida juntas, así que nos entendemos muy bien y con las mas chicas, este año les tocó debutar a varias de quinta pero las conocemos desde hace mucho, venimos compartiendo años de categorías junto a ellas, tratamos de entendernos y de compartir el mayor tiempo posible con ellas. Sabemos que pueden equivocarse porque están aprendiendo y son ellas el futuro del club, tratamos de ayudarlas y que se sienta cómodas jugando con nosotras, sin hacer diferencias. Para ellas es difícil no entrenar con nosotras pero jugar juntas desde hace mucho tiempo nos ayudó mucho para que no se nos complique en ese sentido", destacó.

"Tratamos de ser las conductoras de la mejora manera que podemos, es entendible que las más grandes tengamos esa presión y tenemos que ayudar y colaborar desde nuestro lugar. Las que estamos en Córdoba, Clara (Roasso) y Letizia (Roasso), somos las referentes de la categoría, tratamos de mantener el equipo unido, luchar por muchas cosas. Además, tratamos de que el año que viene las chicas que se vienen a Córdoba a estudiar puedan seguir jugando con nosotras, nuestro compromiso por ser las mas grandes es ese, mantener el grupo unido y mas allá de los palos que nos ponen, sé que vamos a poder", precisó.

"Los cambios en las reglas de juego nos beneficiaron" Para 2019 la Federación implementó de manera obligatoria las nuevas modificaciones en reglas de hockey internacional y entre esas nuevas reglas los partidos se disputan ahora con de cuatro cuartos de 15 minutos. "A nosotras nos benefició, porque varias chicas jugamos dos partidos, entonces tenemos más tiempo para descansar. Y no sólo nos benefició físicamente sino también para plantearnos qué hacemos mal y volver a entrar para corregir eso, psicologicamente nos ayuda mucho tener ese tiempito para acomodarnos y no desesperarnos. Antes con un tiempo entero era mas difícil comunicarnos y que el técnico nos de indicaciones, así que nos favoreció en varios aspectos. Se juegan menos minutos y tenes tiempo para las indicaciones que nos vienen bien cuando nos empezamos a desesperar", explicó Balkenende.

Balkenende es una de las referentes del equipo.

Lo que viene...

"Obviamente vamos a entrenamos para ganar todo, nos queda el ultimo partido de local que es uno de los mas duros, con La Salle. Tenemos que hacernos fuertes en ese partido para que no se nos escape el campeonato, en intermedia y en primera tienen buen equipo y luchan con nosotras por la punta, va a ser un partido duro", señaló.

"Los otros dos partidos son partidos que hay que ganar (vs. JC Villa María y vs. Córdoba Athletic), mas allá que ellas están abajo en la tabla son equipos irregulares, no hay que confiarse, hay que poner lo mejor y demostrar por qué estamos primeras. Ellas están luchando por el descenso y van a querer ganar sí o sí", indicó la jugadora.

"Quiero felicitar a todo el equipo por el rendimiento que tuvimos este año, promover que sigamos con esta actitud para terminar el año de la mejor manera y para todo lo que viene, tratando de dejar al club en lo mas alto. Después de muchos años de sufrir, este año el trabajo dio sus frutos y se dieron los resultados que esperábamos...", concluyó Paula Balkenende.