Córdoba: tiene parálisis cerebral y está a un paso de ser comunicador social

Gastón Cerrano, es un joven cordobés que trabaja como pasante de la Agencia Córdoba Deportes y está realizando su tesis para recibirse de licenciado en Comunicación Social, en la Universidad Nacional de Córdoba.

Nunca bajó los brazos y supo qué tenía que hacer y cómo debía hacerlo, aunque admite que al principio no fue fácil y tuvo muchas dudas: “¿Qué carajo voy a hacer? caminar, no voy a caminar. ¿Cómo voy a hacer para suplir la cantidad de cosas que no puedo hacer? Hay que buscarle la vuelta y se suplen, pero todo es un aprendizaje para convivir con algo así. Mis viejos me acompañaron, pero uno solo también tiene que aprender a aceptar la situación”, contó.

En cuanto a su formación, lo que lo llevó a estudiar periodismo fue un gran combo que mezcla fanatismo, vocación y curiosidad. Gastón es fanático de Instituto y de Roger Federer, admite que se fija en Manu Ginóbili y Gonzalo Bonadeo.

“Me veo escribiendo; siempre tuve la ambición de hacer periodismo deportivo. Lo tuve siempre a mi papá a mi lado que, a pesar de ser médico, sabe orientarme. Mi viejo me dijo que primero tendría que ser licenciado en comunicación o algo así. El periodismo deportivo es muy acotado y tiene poca salida, me advirtió. Y cuando me vienen con un argumento válido, es entendible”, explica.

Toda esa pasión logró canalizarla y comenzó con trabajos que lo sorprendieron de entrada. “La primera cobertura fue increíble. El goalball fue impactante”, cuenta en relación a su inicio como periodista en la Agencia Córdoba Deportes. Y agrega: “Acá estoy difundiendo eventos, conociendo el lugar, descubriendo cosas. El año que viene tenía pensado venir más días, cubrir más eventos y meterme de lleno a trabajar acá. Pero ahora, me tengo que recibir”.

“Después quiero destacar toda la contención que me da la Agencia porque estoy haciendo la tesis y saben el desafío que esto significa. Uno necesita que acá lo entiendan y encontré esa contención y entendimiento del momento que estoy viviendo”.

Mientras todo esto sucede, Gastón sigue su camino hacia el tan ansiado título, ese que lo acerca al sueño de cubrir un Juego Olímpico, a entrevistar a Roger Federer y que hoy lo tiene disfrutando en la Agencia. “A una carrera a la que le puse toda la garra y todo lo que había que poner, tengo que terminarla”, cerró.

Para que los sueños se cumplan hay que ponerle empeño, voluntad y esfuerzo. Todo lo que Gastón Cerrano hace cuando se despierta cada día.