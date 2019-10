En Frontera y Acapulco, un jardín hizo inclusión a través de la ciencia

Alumnos del Jardín Nucleado Nº 154 "María Teresa de Calcuta", anexo Acapulco, llevaron a cabo este lunes una feria de ciencias por medio de la cual expusieron proyectos en los que trabajaron durante todo el año. A su vez esta semana lo harán la sede de Frontera y el anexo de Estación Frontera. En total son 14 las salas que participan de la feria.

Milva Malano, directora del establecimiento educativo, dialogó con El Periódico y comentó que la feria surgió del proyecto institucional 'El club de los científicos', donde las 14 salas exponen los proyectos que vienen trabajando durante todo el año, en esta oportunidad, referidos a las Ciencias Sociales.

Se trata del segundo año que se realiza. "Este año en particular les dimos una vuelta a los proyectos y nos animamos a las Ciencias Sociales. La idea es que los chicos aprendan haciendo, que puedan investigar, preguntar, analizar y sacar sus propias conclusiones. Queremos formar ciudadanos críticos, pensantes y responsables desde muy chicos", dijo.

Para Malano, la feria da "muy buenos resultados" por un lado porque las temáticas investigadas los atraen, y por el otro porque los niños disfrutan de que sus familias puedan verlos y compartan con ellos ese momento.

La directora comentó que se busca que la feria "se haga una costumbre", por lo cual se estableció octubre como el mes de su realización, que es anual.

Teniendo en cuenta que esta semana la actividad se replicará en la sede y el otro anexo del jardín, Malano adelantó que serán visitados por estudiantes de escuelas primarias y secundarias del barrio. "La idea es ir articulando con otros niveles, trabajar en red y que la comunidad nos vea crecer", comentó.

A la feria zonal

Cabe mencionar que días atrás, los alumnos participaron en la Feria Zonal de Ciencias “Eureka” de Zenón Pereyra presentando, la sala de cinco, un proyecto basado en el impacto social de la apertura del cuartel de bomberos en Frontera.

"El balance fue maravilloso, los chicos felices, lo disfrutaron. Estos niños no tienen filtro, son pura inocencia, fueron las estrellas de la feria, brillaron. Era el único proyecto de nivel inicial en esta instancia así que fuimos los mimados de la feria", resaltó la directora.

Una educación para la inclusión

Malano destacó la importancia de abrir la escuela a la comunidad. "La educación santafesina tiene como pilares a la escuela como institución social, la inclusión y la calidad educativa, y cada pilar va de la mano. El hecho de abrir la escuela a la comunidad, de aprender, y que todo sea en beneficio de los niños, que son la razón de ser de la institución", sostuvo.

A su vez, manifestó que la familia acompaña y se mostró feliz por ello.

Acto seguido agregó: "La comunidad está creciendo. Hace dos semanas cuando hicimos la jornada de 'Educar en Igualdad' realizamos una apertura dialógica familiar. La idea fue habilitar las voces de la familia, que expresen sus sentimientos, y ellos nos contaban lo difícil que es acceder a algunos lugares cuando dicen que vienen de barrio Acapulco, porque siempre nuestro barrio parece que es portador de malas noticias. Pero también suceden cosas buenas y ellos hoy están felices de poder comunicar las cosas buenas que suceden y le mostramos a los chicos que hay otra realidad posible. Queremos que los chicos sepan que hay otra manera de vida y los padres en eso nos acompañan mucho. Sienten mucha preocupación por el futuro y por el presente de los chicos".

Sobre el Jardín

El jardín nuclea a todas las salas de nivel inicial de la ciudad de Frontera. En la sede, que está en Frontera, hay 10 salas (dos salas de 3 años, cuatro de 4 años y cuatro de 5 años). En Estación Frontera son dos y en Acapulco otras dos (en ambas hay una sala de 4 y una sala de 5 años).

Los proyectos

Los proyectos presentados este lunes en el anexo Acapulco fueron tres: uno referido a la apertura de un cuartel de Bomberos Voluntarios en Frontera, uno sobre la importancia del lavado de manos y la higiene personal y uno sobre la necesidad de llevar un estilo de vida saludable.

Respecto al primero, la docente Eugenia Rufino explicó: "Fue un trabajo conjunto que se hizo con los dos anexos y la sede. Elegimos como tema los bomberos en Frontera. Se llama ¡Hay bomberos en Frontera! con signos de exclamación, de alegría, de felicidad, porque es algo que nos hace bien tanto a Frontera como a barrio Acapulco".







"A los chicos les gustó y se engancharon cuando nos visitaron los bomberos y ellos tuvieron la posibilidad de ver la autobomba, de manipular sus trajes, de estar con ellos, hablarles, preguntarles y sacarse dudas. Fue un trabajo que se fue haciendo de a poquito. Primero trabajamos con lo que ellos sabían de los bomberos, con encuestas familiares y tratamos de ampliar todo eso para beneficio nuestro y de la comunidad en sí", añadió.

Respecto al segundo, la docente Lorena Albrecht refirió: "El grupito nuestro de sala de 4 estuvo trabajando 'Las manos limpias salvan vidas' que buscó concientizar a los niños en el lavado de manos y la higiene personal, porque había muchos niños que no se lavaban las manos. Hablamos sobre qué enfermedades prevenimos al lavarnos las manos. Por ejemplo, hicimos encuestas de los saberes previos que ellos traían de sus hogares y nos decían que lavarse las manos previene de enfermedades, estaban bien informados. También estuvimos haciendo experimentos con aceite, barro y témperas para ver qué función cumple el jabón. Y llegamos a la conclusión de que si nos lavamos con agua sola, el aceite y la témpera no va a salir y el barro, si bien sale, va a dejar todos los microbios".

Por su parte Natalia Bocca, profesora de Educación Física, se refirió al tercer proyecto: "Estuvimos trabajando sobre la vida saludable, y la importancia de realizar actividad física y de llevar una alimentación saludable comiendo frutas y verduras y no tantas golosinas".







"Hicimos hincapié en beber agua y en reemplazar las gaseosas por el agua, estuvimos hablando sobre la actividad física, que la pueden hacer ellos solitos saliendo a jugar, andando en bici, saltando a la soga, jugando a la mancha. Hay algunos que ya están haciendo deportes, la mayoría de los varones hace fútbol y hay nenas que patinan o bailan. Entonces fue explicarles de que no solamente se puede hacer actividad física en lugares donde hay que pagar, sino que ya solitos pueden andar en bicicleta, saltar a la soga, pueden ir haciendo eso. Y después en un afiche marcamos con una carita triste y con una carita feliz lo que es saludable y lo que no. E hicimos hincapié en no estar tanto tiempo frente a la tele, con la tablet, con los celulares, que hoy en día es lo que más les atrae y en la satisfacción que te da a veces estar haciendo actividad física, que hace niños muy felices. Además, al jugar con otro cuando van a practicar deportes, los ayuda a hacer amiguitos nuevos que no sean solo del jardín o vecinitos" sumó.