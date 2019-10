9 de Freyre y El Tala disputan el primer juego de cuartos de final

Este lunes continúa la programación de cuartos de final del torneo Clausura del interasociativo de básquet donde 9 de Julio de Freyre recibirá a El Tala en el primer juego de la serie.

El equipo de Eduardo Blengini viene de ganar el pasado viernes en Córdoba, donde aseguró su clasificación a semifinales de la Liga Cordobesa, y este lunes buscará seguir con ese ímpetu ante el elenco sanfrancisqueño.

El equipo de Josué Alarcón logró la clasificación a los playoffs tras ganarle a San Isidro en el clásico de la ciudad y ahora buscará dar el batacazo.

Se jugará al mejor de tres juegos con ventaja de localía para el mejor ubicado en la fase regular.

Programación 1° juego

[VIE] Almafuerte 55-73 9 de Julio (Morteros)

[VIE] San Jorge 105-60 SS Devoto

[LUN] 21.30 hs 9 de Julio (Freyre) vs El Tala

[MAR] 21 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo

Programación 2° juego

[MIE 30] 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte

[MIE 30] 22 hs SS Devoto vs San Jorge

[DOM 3] 20.30 hs El Tala vs 9 de Julio (Freyre)

[DOM 3] 20.30 hs El Ceibo vs Porteña Asoc.

Programación 3° juego (Si es necesario)

[VIE 1] 22 hs San Jorge vs SS Devoto

[MAR 5] 21.30 hs 9 de Julio (Freyre) vs El Tala

[MAR 5] 21.30 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo

[MIE 6] 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte