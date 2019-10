Macri fue el primer presidente argentino que perdió la reelección

También está a días de ser el primero no peronista que termina su mandato. Perón, Menem y Cristina Kirchner fueron los tres mandatarios que lograron ser elegidos en las urnas de manera consecutiva.

“El de Macri va a ser el primer gobierno no peronista desde Alvear en terminar su mandato". La frase venía siendo repetida en los últimos meses por distintos dirigentes oficialistas, como María Eugenia Vidal y Mario Negri. Se referían a Marcelo T. de Alvear, el radical que gobernó el país entre 1922 y 1928. Haciendo la aclaración de que en los años ’20 el peronismo todavía no existía, finalmente el vaticinio está a días de cumplirse: Macri va a quedar en los libros de historia como el primer mandatario no peronista en completar su mandato desde la irrupción en la vida política argentina del movimiento creado por Juan Domingo Perón.

Antes del líder del PRO pasaron los infortunados Hipólito Yrigoyen, Arturo Frondizi y Arturo Illia, derrocados por sendos golpes militares en 1930, 1962 y 1966, Raúl Ricardo Alfonsín, que tuvo que adelantar la entrega del poder a Carlos Menem en 1989 en medio de una aguda crisis económica y social, y Fernando De la Rúa, cuya renuncia, en el fatídico año 2001, se dio cuando apenas habían transcurrido dos años de su gestión.

Pero Macri no quedará en la historia solamente por haber llegado al fin de su mandato. También inscribirá su nombre en los libros por haber sido el primer presidente argentino en presentarse a la reelección y no lograrla. Paradójicamente fueron tres peronistas los que habían conseguido la reelección, el propio Perón, Menem y Cristina Kirchner.

Con la reforma constitucional de 1949, mientras transcurría el primer mandato de Perón, se introdujo la reelección indefinida y dos años después, el líder justicialista se impuso nuevamente en las presidenciales, logrando el mayor caudal de votos de la historia argentina: 63.40% sobre el 32.28% obtenido por el histórico caudillo radical Ricardo Balbín.

Los militares que derrocaron a Perón impulsaron en 1957 la derogación de las reformas del ‘49 y la posibilidad de la reelección quedó prohibida. Más de cuatro décadas más tarde, y tras una nueva reforma constitucional -la de 1994-, Menem se postuló para un segundo mandato sucesivo y lo logró, triunfando en las presidenciales realizadas el 14 de mayo de 1995. En fórmula con Carlos Ruckauf, se impuso con el 49,94% sobre la principal fórmula opositora, compuesta por dos hombres de origen peronista, José Octavio Bordón y “Chacho” Álvarez, representantes del FREPASO.

Casi 15 años después, Cristina Kirchner se postuló como candidata para su segundo mandato y logró un amplio triunfo en los comicios celebrados el domingo 23 de octubre de 2011. Acompañada por Amado Boudou en la fórmula, alcanzó el 54,11% de los votos, mientras que el binomio del Frente Amplio Progresista, compuesto por Hermes Binner y Norma Morandini, quedó muy lejos, con el 16,81 por ciento.

Otros presidentes con dos mandatos

Más allá de los mandatos sucesivos, hubo otros mandatarios que gobernaron la Argentina más de una vez, cuando la reelección no estaba permitida. El primer caso fue el de Julio Argentino Roca -antes de la ley Sáenz Peña de 1912-, quien fue presidente en los períodos 1880-1886 y 1898-1904.

También gobernó dos veces Hipólito Yrigoyen, primero entre 1916 y 1922, y luego, tras ser elegido en 1928, fue derrocado por el primer golpe militar de la historia, encabezado por José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930.

Un caso único es el de Perón. Primero logró la reelección como ya fue dicho líneas más arriba, y muchos años después, tras un largo y forzado exilio, volvió a ocupar la Casa Rosada, en 1973, siendo el único jefe de Estado argentino en ser elegido tres veces por el voto popular. La muerte lo sorprendió apenas meses después, siendo sucedido por su vice y esposa, María Estela Martínez de Perón. Menem también intentó volver en la búsqueda de una tercera presidencia, en 2003, cuatro años después de haber finalizado su segundo mandato. Pero no tuvo suerte.

Ahora, Macri no logró la reelección, pero si decide seguir en política como cabeza de la nueva oposición, tal vez busque revancha en 2023, para volver a anotar su nombre en los libros, esta vez junto a los de Roca e Yrigoyen.

Fuente: Infobae.