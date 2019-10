Río Negro: dictan primera condena por acoso callejero

En un fallo inédito, la jueza de Paz de Cipolletti, Gabriela Lapuente dictó una pena inédita y condenó a un grupo de hombres por acoso callejero en Río Negro.

Los implicados deberán capacitarse en perspectiva de género y participar en las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre.

Este año, mediante la Ley 27.501, se incorporó el acoso callejero como un acto de violencia contra la mujer.

"El camionero fue condenado por acoso callejero. Dos mujeres jóvenes iban caminando y este hombre las empezó a ''piropear''. Una de las chicas les dijo que eran pareja y él comenzó a insultarlas. Con su compañero, se bajó del camión y no sólo las siguió insultando, sino que tomó del brazo a una", dijo Lapuente.

La sentencia, además, determinó que todos los trabajadores de la empresa para la que trabaja deberán participar de un programa de formación en género.

Los hombres creen que nos agrada y nos engalana. Muchas veces no es así, no queremos participar de esas acciones. Por estos motivos, la sentencia que se aplica en estos casos no es de carácter "represivo".

"Durante años incorporamos conductas y hay una naturalización de ciertas situaciones que es necesario cambiar en función de nuevos paradigmas. Este señor de 50 años seguramente fue educado bajo otra perspectiva y ha naturalizado este tipo de situaciones", explicó la jueza de Paz.

Y agregó: "Que quede claro que en mi sentencia no digo que son malas personas, sino mal aprendidos".

La jueza, además, contó que se pudo llegar a esta sentencia ya que tenía todas las pruebas producidas. Las jóvenes filmaron el momento en que los hombres las agredieron e insultaron.

