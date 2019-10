Ariel Zago: "San Isidro merece estar en la Liga Nacional"

San Isidro debuta este viernes en la Liga Argentina ante Barrio Parque en condición de visitante con el objetivo de comenzar la temporada con un triunfo fuera de casa. El equipo de Sebastián Torre, aún en proceso de construcción, tendrá un inicio sumamente complicado ante un rival que llega con rodaje.

Ariel Zago, uno de los referentes del equipo, explicó que será un partido duro ante un rival conocido. "Ellos tienen un plus, es un equipo que se conoce desde hace ya mucho tiempo, se refuerza con algunas fichas pero la base la mantiene, creo que nosotros tenemos lo nuestro y la verdad que hemos formado un buen grupo y un buen equipo en corto tiempo. Nos faltan cosas todavía, pero creo que estamos bien, tenemos ansiedad para empezar, sabemos que para Barrio Parque va a ser el tercer partido y para nosotros el primero, eso también nos puede llegar a jugar en contra pero tenemos que saber manejar la ansiedad e ir con las expectativas altas", explicó el jugador.

Zago no esquiva la responsabilidad de ser uno de los referentes junto a Fernández y a Guaita, pero se apoya en todo lo que puede dar el equipo."Nosotros, mas allá de lo que sabemos hacer jugando al básquet, le aportamos experiencia y la sabiduría que cosechamos durante estos años, principalmente a los mas jóvenes pero después tenemos que estar intensos la mayor cantidad de tiempo posible. Va a ser un reto para nosotros pero creo que lo venimos haciendo bien en los amistosos... En el poste bajo, de acuerdo a cómo se dieron las condiciones quedamos Diego (Guaita) y yo como los más grandes (en tamaño) así que vamos tener que repartirnos minutos para jugar en la zona pintada, tenemos que hacer un poco de todo y este equipo se va a basar en eso, en hacer cada uno lo que sabe y un poquito más", indicó.

"Tenemos que tener una de las localías más fuertes"

Por otro lado, el jugador remarcó que la actitud será una de las principales características del equipo, pero que necesitan el apoyo de la gente. "Este San Isidro puede perder o ganar pero la actitud va a estar siempre, bajar los brazos nunca, a morir y a tirarse de cabeza en cada pelota, con compromiso. Esperamos que la gente acompañe porque eso va a se para nosotros un plus, tenemos que tener una de las localías mas fuertes del torneo porque eso te lleva bien alto en las posiciones y te ayuda a conseguir el objetivo. Esperamos estar a la altura y contagiar a la gente para que venga y esté al 100% con nosotros", expresó el jugador.

El sueño del ascenso

Consultado por los motivos que lo trajeron a San Isidro, Zago aseguró que quiere ascender con el "santo" porque "merece estar en la Liga Nacional". "Vine por el motivo de conseguir el ascenso, San Isidro siempre está arriba, yo lo comparo con Instituto, es uno de los equipos de Córdoba que merece estar en la Liga Nacional por la infraestructura y por como trabaja, mas que nada los dirigentes, porque son ordenados y organizados y ese es el puntapié inicial para competir en la Liga Nacional", precisó.

"Seba me llamó, me dijo como es su estilo de juego, le dije que voy a tratar de adaptarme, porque no lo venía haciendo. Hoy me siento muy cómodo, el equipo se siente muy cómodo, tenemos que tratar de plasmar eso de lo que venimos entrenando con Seba para conseguir resultados y dejar a San Isidro en lo más alto posible", concluyó.