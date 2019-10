Fiscalía apeló fallo que absolvió a Juárez y Ludueña: ¿cómo sigue el caso?

Tras el reciente fallo del Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba que absolvió a Claudia Juárez y Juan Ignacio Ludueña en la causa en que se los acusó de pertenecer a una red dedicada al narcotráfico con conexiones en San Francisco, Frontera y Arroyito, la Fiscalía confirmó que el pasado miércoles recurrió la sentencia al considerar que las pruebas fueron interpretadas de forma errónea por el tribunal y además porque se omitieron otras.

El fiscal federal Carlos Gonella confirmó a El Periódico que hicieron la presentación formal del recurso de casación en el plazo estipulado, por lo que una vez admitido por el Tribunal Oral en lo Criminal 2, algo que dio por descontado, el caso se elevará a la Cámara de Casación Penal.

¿Cuánto tiempo puede demorar en resolverse? Es incierto, ya que no tiene un plazo. Pueden ser unos meses o unos años, aunque la Fiscalía estima que no debería demorar mucho tiempo.

En el recurso presentado junto al fiscal auxiliar Facundo Trotta, los fiscales consideran que el punto central no es que el tribunal pueda disentir con las conclusiones de la Fiscalía, sino que el modo en que arribó a la absolución de Juárez y Ludueña se hizo "mediante un procedimiento defectuoso, inconsistente y parcializado en la valoración de la prueba".

Valoración de pruebas

En primer lugar, los fiscales consideraron que el tribunal no valoró elementos de prueba en la vinculación de Juárez y Ludueña con el resto de la banda condenada por narcotráfico. La hipótesis de la Fiscalía es que ambos realizaron conductas para hacer ingresar estupefacientes al Establecimiento penitenciario, pero al no haber secuestrado droga en la cárcel o interceptado un "pase", por esa razón no se los acusó de tráfico sino de confabulación, es decir, de estar compenetrados con la organización que traficaba drogas en la cárcel.

"La figura no exige la consumación de alguno de los delitos para los que el colectivo se confabuló, sino la existencia de actos reveladores por parte de algún miembro en tal sentido. El contenido de las escuchas es absolutamente revelador de la decisión común delictiva", explicaron los fiscales.

"Grave error"

Por otra parte, los fiscales no juzgan la presunta mala situación económica en la que se encontraba la pareja absuelta. Solo que, para remediar esta situación, "cometieron el grave error de acudir a Mirna Nagel, pareja de Moisés Almada", que se encontraba preso por homicidio en la cárcel de San Francisco, donde trabajaba Ludueña.

"Desde que se inició esa relación, la pareja Juárez-Ludueña aceptó realizar el ingreso de elementos prohibidos dentro del Establecimiento Penitenciario, tales como cigarrillos y celulares con sus accesorios, lo cual fue reconocido por una y el otro", detallaron los fiscales. Y con las escuchas telefónicas, consideraron probado que planeaban utilizar esta misma vía para el ingreso de estupefacientes.

"Lo otro"

Otro de los argumentos que expone la Fiscalía es que en las escuchas telefónicas entre Juárez y Nagel hablaban claramente de cigarrillos y celulares, pero que para referirse a drogas decían "lo otro" o "por esto que estamos hablando".

Los fiscales añadieron que en una de las conversaciones Juárez le decía a su pareja que debían enviarle 150 mil pesos a Nagel a Arroyito, algo que en el juicio, según la fiscalía, aseguraron no recordar.

Error

El tribunal sostuvo en la sentencia absolutoria que había dudas en que Juárez y Ludueña hubiesen ingresado drogas a la cárcel, ya que no quedaba probado. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó ese punto al señalar que eso no puedo tomarse como prueba para el delito de confabulación, que es por el que se lo acusaba, distinto al tráfico de drogas.

Y como ejemplo de lo último, expusieron que a Moisés Almada sí se lo condenó por el delito de confabulación, sin que se le haya secuestrado droga.

Finalmente, el recurso de casación concluyó en que "no se puede dudar acerca del acuerdo entre las dos acusadas y los dos acusados para el tráfico de estupefacientes" hacia la cárcel de San Francisco, la coordinación de los "pases" y la concreción de los mismos, algo que fundamentan no solo en las escuchas telefónicas sino en seguimientos a Nagel al domicilio de la pareja.

Absoluciones y condenas

El tribunal se manifestó por el principio de duda en los casos de Ludueña y Juárez, quienes quedaron en libertad, pero condenó a otras cinco personas como miembros de una red que traficaba drogas y las ingresaba en la cárcel de San Francisco, con penas de hasta 8 años y seis meses.

En San Francisco, el caso adquirió notoriedad ya que Juárez se desempeñaba como empleada en el Área de Bromatología de la Municipalidad de San Francisco, mientras que Ludueña, su pareja, trabajaba como guardia penitenciario en la prisión sanfrancisqueña. Además, por la cantidad de droga secuestrada en distintos procedimientos llevados a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico: 77 kilos de marihuana, una de las mayores cantidades en la zona del este cordobés.