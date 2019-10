Arrancan este viernes los cuartos de final del interasociativo

Este viernes comienzan los cuartos de final del torneo Clausura en el interasociativo de básquet, fase en la cual habrá dos equipos sanfrancisqueños. Se trata de El Tala que visitará a 9 de Julio de Freyre el lunes, mientras que El Ceibo visitará a Porteña el próximo martes.

Se jugará al mejor de tres juegos con ventaja de localía para el mejor ubicado en la fase regular.

Programación 1° juego

[VIE] 22 hs Almafuerte vs 9 de Julio (Morteros)

[VIE] 22 hs San Jorge vs SS Devoto

[LUN] 21.30 hs 9 de Julio (Freyre) vs El Tala

[MAR] 21 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo

Programación 2° juego

[MIE 30] 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte

[MIE 30] 22 hs SS Devoto vs San Jorge

[DOM 3] 20.30 hs El Tala vs 9 de Julio (Freyre)

[DOM 3] 20.30 hs El Ceibo vs Porteña Asoc.

Programación 3° juego (Si es necesario)

[VIE 1] 22 hs San Jorge vs SS Devoto

[MAR 5] 21.30 hs 9 de Julio (Freyre) vs El Tala

[MAR 5] 21.30 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo

[MIE 6] 22 hs 9 de Julio (Morteros) vs Almafuerte