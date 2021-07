Aresca, sobre un posible sucesor: "No hay nombres, esto es un equipo"

Luego de confirmarse su precandidatura para diputado nacional en las próximas elecciones PASO, el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, participó del acto de inauguración de la plaza Los Abuelos, en el loteo Los Palmares, y aseguró que por el momento no habrá cambios en su gabinete de gobierno ya que no se tomará licencia para hacer campaña.

García Aresca fue confirmado el último sábado en el segundo puesto como precandidato a diputado en la lista de Hacemos por Córdoba, que encabeza Natalia De la Sota.

“Para mí es un orgullo y creo que para todos tiene que ser un orgullo que a San Francisco lo hayan tenido en cuenta. Ahora hay que trabajar para seguir haciendo crecer a San Francisco, al departamento San Justo y para que la provincia pueda tener un representante más en el Congreso de la Nación”, destacó.

¿Sucesor?

Consultado sobre cómo quedará conformado el gabinete de Gobierno tras su posible elección, el precandidato expresó: “El gabinete va a seguir siendo el mismo, no me tomo licencia así que vamos a seguir de la misma forma, hay que trabajar en equipo, el protagonismo no tiene que ser de uno, es la única forma que San Francisco siga creciendo, cuando empezamos con los egos o una mirada personal no se llega a nada”.

¿Gustavo Klein o Damián Bernarte?, fue otra de las preguntas que le hicieron a García Aresca: “El 14 de noviembre será la elección y después de ese día trabajaremos para ver qué es lo mejor para San Francisco, hoy no hay ningún candidato, no hay nombres ni apellidos, esto es un equipo y se trabaja de esa manera”, respondió el jefe municipal.