COVID-19: este martes y jueves comienzan a vacunar en los barrios

Será para mayores de 18 años que no cuenten con ninguna dosis y que por distintas razones aún no pudieron vacunarse. Según cifras oficiales, San Francisco ya cuenta con el 90% de la población a vacunar con al menos una dosis.

La Municipalidad de San Francisco comenzará esta semana los operativos de vacunación contra la COVID-19 por los distintos barrios de la ciudad para llegar a todas aquellas personas mayores de 18 años que no pudieron inscribirse o vacunarse en toda la campaña llevada a cabo en el Superdomo. Así, este martes 27 de julio el primero de estos operativos será en el en el dispensario de barrio San Cayetano (calle Pascual Bailón Sosa 1.745) y continuará el jueves 29 en el centro vecinal de barrio Bouchard (Rioja 579), en ambos casos en horario de 10 a 12.

Desde el municipio se precisó que se llegará a todos los barrios de la ciudad para superar el 90% de la población local a vacunar que ya cuenta al menos con una dosis, según las cifras oficiales.

¿Quiénes pueden vacunarse en los barrios? El objetivo es que puedan vacunarse quienes no tienen ninguna dosis, ya sea porque no pudieron inscribirse en el CIDI (plataforma Ciudadano Digital), no pudieron acudir cuando les correspondía en el Superdomo o porque tenían dudas para aplicarse la vacuna. Deberán acudir con el DNI.

“La iniciativa surge de parte del intendente Ignacio García Aresca con la idea de que todas aquellas personas mayores de 18 años que sean del barrio que se visita ese día y no se hayan vacunado con la primera dosis, se acerquen a vacunarse al dispensario o centro vecinal donde se monte el operativo ese día”, explicó el secretario de Salud, Fernando Giacomino.

Giacomino detalló que en San Francisco ya se llevan colocadas unas 45 mil primeras dosis, lo que representa el 90% de la población mayor de 18 años. "Con el último operativo que se realizó el pasado viernes vamos a llegar al 30% de personas vacunadas con segundas dosis, algo que nos llena de alegría y satisfacción, no solo por las gestiones que lleva a cabo permanentemente Ignacio García Aresca para la llegada de vacunas lo antes posible, sino también porque mientras más rápido vacunamos, más rápido nos envían las dosis disponibles ya que se analiza en el registro nacional donde se cargan todos los datos”, aseguró

Casa por casa

El secretario de Salud agregó que además de la vacunación en los centros vecinales los equipos de salud irán casa por casa buscando a quienes no quisieron vacunarse o tienen dudas para explicarles los beneficios y la importancia de estar vacunados, tanto para esa persona como para su familia y otras personas de su círculo.

El funcionario detalló que para ello el personal que visite los hogares va a estar debidamente identificado con un carnet que los acredite como miembros de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, además del móvil de dicha Secretaría, para seguridad de los vecinos.

En cuanto a las vacunas específicas a aplicar, el profesional aclaró que podría ser cualquiera de las que se aplican en los diferentes operativos de vacunación en el Superdomo. “Eso depende del remanente con el que contemos en ese momento y la cantidad de vecinos que se acerquen ese día”, concluyó.