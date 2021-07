Diez preguntas que hacen los pacientes, a un año y medio del comienzo de la pandemia

Si bien tienen claro cuáles son los síntomas que puede generar el coronavirus, muchas personas se acercan a las guardias o consultorios con dudas sobre cómo proceder cuando éstos aparecen o un conviviente es positivo, en tanto que las preguntas sobre vacunación son las que más surgen a 19 meses del inicio de la pandemia.

Dos médicos que nunca dejaron de atender durante estos meses identificaron como recurrentes a las siguientes diez preguntas o consultas de pacientes:

1) ¿Me tengo que hisopar?

"La mayoría de las personas conoce ya muy bien cuáles son los síntomas indicadores de Covid-19 pero sucede que muchas veces llegan al consultorio con la duda sobre si se tienen que hisopar o no", dijo a Télam Diego Sinagra, jefe de Departamento de Medicina del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

En este sentido, Sinagra describió que "muchas veces el paciente llega con síntomas pero dice que tomó frío, por ejemplo, y si bien hay resfríos o gripes comunes en el contexto de la pandemia cuando se presentan síntomas siempre hay que hisoparse".

2) Soy contacto estrecho de un caso confirmado. ¿Qué hago?

"Esta es una duda muy común: qué hay que hacer cuando algún conviviente es positivo o cuando se es contacto estrecho de alguien que dio positivo. Lo primero que hay que hacer es aislarse y si aparece un síntoma hisoparse. Es decir, no tiene que ir a trabajar, ni salir de su casa ni tener contacto con otras personas", indicó Sinagra.

3) Soy contacto estrecho. ¿Cuándo puedo volver a trabajar?

"Cuando sos contacto estrecho asintomático no tenés obligación de hisoparte, pero sí de hacer el aislamiento, y para finalizarlo hay dos opciones: o hisoparse al séptimo día de que el contacto estrecho tuvo su PCR positiva (aunque no tengas síntomas) y si da negativo se puede volver a la actividad, o bien esperar 10 días aislada aunque no se tengan síntomas y volver a trabajar al día 11", recordó el médico del Clínicas.

Según la definición de Ministerio de Salud, se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas al menos 15 minutos (convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

4) ¿Cuál es la mejor vacuna?

"Ha habido mucha información errónea y desinformación en relación a las vacunas y quienes atendemos a diario vemos las consecuencia de esto; las preguntas sobre vacunación son muchas", señaló por su parte la médica clínica e internista Mariana Lestelle, quien ejerce la profesión en la localidad bonaerense de Olavarría.

En este contexto, la especialista indicó que "una de las consultas más frecuentes es '¿cuál es la mejor vacuna?' y mi respuesta es 'la que llega a tu brazo'; todas las vacunas aprobadas para su uso de emergencia son seguras y eficaces, de modo que la que se aplique estará bien".

5) Si no me dan rápido la segunda dosis ¿la vacuna se vence?

"La vacuna vence en el frasco, pero la inmunidad generada por una vacuna una vez aplicada no vence. Por supuesto que los esquemas de vacunación hay que completarlos, sobre todo frente a las nuevas variantes; pero no es que si no se aplica la segunda dosis dentro de los meses indicados en los ensayos clínicos se pierden la inmunidad que se desarrolló", describió Lestelle.

6) ¿Si soy alérgica o alérgico me puedo vacunar?

La médica señaló que las alergias son también una de las consultas frecuentes respecto de la vacunación. "En el único caso en el que hay que realizar un tratamiento previo a la vacuna es cuando la persona sufrió de anafilaxia o edema de glotis, en todos los demás casos se puede vacunar sin inconvenientes", dijo Lestelle.

7) ¿Es posible que al vacunarme me estén introduciendo un 'chip' para controlarme?

"Una pregunta que no es frecuente pero que me han hecho es si al vacunarse puede ser que le estén poniendo un 'chip'. Por supuesto que la respuesta es no, pero esta semana se me ocurrió preguntarle al paciente que tuvo esa inquietud si tenía celular y por supuesto que respondió que sí. Entonces le dije que si quisieran controlarlo podrían sacar toda la información del chip de su teléfono, no hace falta que hagan una vacuna para eso", compartió la médica.

8) ¿Me puedo enfermar si me dan la vacuna?

"´No me la quiero dar porque una vecina se enfermó´ es otra duda frecuente. Hay que explicar que en ningún caso la vacuna puede desarrollar la enfermedad por coronavirus porque ninguna vacuna 'introduce' el virus en nuestro organismo", afirmó Lestelle.

Y explicó que "lo que puede haber son efectos durante las 48 horas después de la vacunación como inflamación en la zona de la aplicación, fiebre, dolor corporal, pero eso no significa que la persona se haya enfermado de Covid-19; y en caso de que se presente una PCR positiva posterior a la vacunación tiene que ver con que el paciente estaría en su período de incubación del virus y se vacunó sin saber que tenía coronavirus".

9) ¿Las vacunas son experimentales?

La médica señaló que la idea de que se está experimentando es otra pregunta extendida. "Las vacunas ya fueron aprobadas para su uso de emergencia y todas cumplieron con sus ensayos clínicos antes de eso; por supuesto que siguen en vigilancia, pero han demostrado ser seguras y altos porcentajes de eficacia para prevenir la morbi-mortalidad por Covid-19", indicó.

"Las vacunas ya fueron aprobadas para su uso de emergencia y todas cumplieron con sus ensayos clínicos". Foto: Emilio Rapetti.

10) ¿Si tuve Covid-19 me puedo vacunar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar?

"El margen de tres meses que se hablaba al principio entre el alta y la vacunación tenía que ver con que frente a un escenario de escasez de vacunas, entendemos que la persona que tuvo coronavirus tienen durante los siguientes 90 días una cantidad de anticuerpos suficientes como para estar protegido", sostuvo Lestelle.

"Hoy que tenemos más vacunas yo estoy indicando a las personas que una vez que reciben el alta médico con PCR negativa ya pueden vacunarse, pero por supuesto esto lo deben consultar con su médica tratante", concluyó.