La Academia Net Pádel Club es sede de un importante campus de perfeccionamiento

La Academia Net Pádel Club del Sport Automóvil Club realiza esta semana un campus de entrenamiento junto a 12 jugadores de San Francisco, Bell Ville y Chaco. Entre los jugadores que se perfeccionan en la Academia, encabezada por Mikel Ormaechea y Jimena Casalis -junto a Franco Rasetto- se destacan los sanfrancisqueños Ignacio Caluva, Oriana Márquez y la chaqueña María Laura Ferreyra, que representará a nuestro país en el Mundial de menores que se desarrollará en México.

Además, trabajan los jugadores menores Geremías Caluva, Sol Capello, Agustin Pioli y Dino Palmieri, que atraviesan su etapa previa al profesionalismo y los jugadores Axel Cardozo, Federico Costabella, Lorenzo Yob, María Luz Palmieri y Lázaro Cornaglia. "Era un desafío a priori complicado y lindo porque vienen muchos chicos de distintos lugares con objetivos muy distintos; entonces el desafío pasaba por estar a la altura y adaptar el entrenamiento de manera que a todos le sirva en la misma medida, no hacer algo tan general, sí tenemos aspectos más específicos para trabajar con cada uno, pero la base es para que a todos los ayude a sumar y acercarse el objetivo que se plantean para este año", explicó Ormaechea.

"En este campus de invierno viene una delegación de Chaco, con tres jugadores, de Bell Ville y de San Francisco y la zona. De la delegación de Chaco tenemos a tres jugadores: Morena, que tiene 11 años y se está iniciando en el en el mundo del pádel, pero ya con un con un objetivo de meterse en la competición, ella tiene trabajos específicos. Axel Cardozo, que tiene 18 años y se está preparando como para no solo llevarse todo el conocimiento pueda a su ciudad (Villa Ángela) sino también para conocer sus límites y ver hasta dónde puede llegar, si está en condiciones de competir en otro nivel", indicó.

"También está María Laura Ferreyra, que es la número uno de Argentina y nos va a representar en el Mundial de México que se va a hacer el 20 septiembre. Ella tiene 16 años, lógicamente su objetivo es prepararse de la mejor manera para esa competencia", señaló el entrenador Mikel Ormaechea.

"Es algo muy nuevo en la ciudad"

La sanfrancisqueña Oriana Márquez -campeona argentina en 2018- destacó la importancia de tener este tipo de entrenamientos en su propia ciudad. "Con Mikel entreno desde hace unos 4 años y hace unos 8 años que juego al pádel, acá en San Francisco nunca hubo un profesor así, de este nivel o un entrenamiento de este nivel, es algo muy nuevo acá en la ciudad y está muy bueno también sobre todo que venga gente de afuera porque eso suma mucho nivel. En otras épocas si quería participar de un campus como este me tenía que ir a Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, eso sería lo más cerca", indicó la jugadora.

Por otro lado, Márquez explicó que el crecimiento del pádel en San Francisco hace que ellos -jugadores de primera en el AJPP- revaloricen sus carreras. "Espero que no sea un boom del momento y que dure para siempre, pero sí, a mí lo que más me gusta es ver que hay muchos chicos que empiezan desde chicos haciendo el deporte, que antes hace unos años no se veía porque era toda gente grande. Cuando empecé, que tenía 14 años, era la única chica en la ciudad que juagaba al pádel de esa edad y ahora ya hay dos o tres chicas más; también está la escuelita de menores y hay como 20 chicos de menos de 12 años", explicó.

Finalmente, Márquez señaló que este año buscará repetir la conquista de 2018 donde se adjudicó el Torneo Nacional en Tucumán, junto a Carola Gilarducci. Antes deberá afrontar el Torneo Provincial en Santa Fe.