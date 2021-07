Sportivo Belgrano: terna correntina para recibir a Sarmiento

Este miércoles se confirmó la terna arbitral que impartirá justicia el próximo domingo en el estadio "Oscar C. Boero" cuando Sportivo Belgrano reciba a Sarmiento de Resistencia a partir de las 15.30 horas y por la 14ª fecha del Federal A.

La terna estará encabezada por Jorge Sosa de Corrientes, acompañado por los asistentes Sergio Pérez y Andrés Franco.

El partido será televisado por la señal de cable de ShowSports (también en su sitio web). Además, la transmisión podrá verse en vivo on line en el canal de YouTube del club.

Así se juega la 14ª fecha

Sábado 15 hs| Depro vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Guillermo González

Sábado 15.30 hs | Crucero del Norte vs. Sp. Las Parejas

Árbitro: Santiago Folmer

Domingo 15 hs | Chaco For Ever vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: Adrián Franklin

Domingo 15 hs | Unión (Sunchales) vs. Boca Unidos

Árbitro: Santiago Ascenzi

Domingo 15.30 hs| Def. de Belgrano vs. Juv. Unida (G)

Árbitro: Álvaro Carranza

Domingo 15.30 hs| Central Norte vs. Douglas Haig

Árbitro: Francisco Acosta

Domingo 15.30 hs| Sp. Belgrano vs. Sarmiento

Árbitro: Jorge Sosa

Libre: Racing

Tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (C) 30 13 9 3 1 20 3 +17 2 Gimnasia (S) 25 12 7 4 1 17 9 +8 3 Defensores (VR) 20 12 6 2 4 17 14 +3 4 Chaco For Ever 18 12 4 6 2 19 12 +7 5 Central Norte (S) 18 12 3 9 0 16 11 +5 6 Boca Unidos 15 12 3 6 3 14 14 0 7 Sp. Belgrano (SF) 14 13 2 8 3 16 17 -1 8 Defensores (P) 14 12 3 5 4 11 12 -1 9 Sp. Las Parejas 14 12 3 5 4 13 15 -2 10 Gimnasia (CdU) 14 12 4 2 6 9 15 -6 11 Sarmiento (R) 13 12 3 4 5 11 16 -5 12 Douglas Haig 11 12 3 2 7 7 10 -3 13 Union (S) 11 12 2 5 5 10 14 -4 14 Juv. Unida (G) 11 12 2 5 5 11 18 -7 15 Crucero (M) 11 12 3 2 7 8 19 -11