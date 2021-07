“Lo siento como un reconocimiento”, dijo Oscar Francia sobre su documental

El pasado sábado un equipo del “Taller de Realización de Cortometrajes” que lleva adelante el productor, guionista y director de San Francisco, Javier Mitchell, comenzó el rodaje del documental que contará la vida de uno de los más reconocidos personajes de nuestra ciudad: Oscar Francia.

El principal protagonista de la historia dialogó con El Periódico sobre el comienzo del rodaje y se mostró sorprendido y feliz que lo hayan elegido para dicho proyecto. “Muy contento, no me lo esperaba jamás en la vida, yo del campo entre medio de los animales he llegado a esto, me hace muy feliz siento que reconocen lo que estoy haciendo”, manifestó.

Luego contó que el pasado sábado comenzaron las grabaciones en su casa de avenida 9 de septiembre y que el rodaje se extendió por más de cuatro horas. Luego, según la idea del equipo de producción local, lo llevarán al campo donde vivía en Luxardo y a recorrer diferentes lugares de San Francisco.

Además, Francia reveló que no sintió nerviosismo ante las cámaras porque “ya habíamos hecho una prueba para ver cómo reaccionaba, pero nada, no me dificultó nada”, sostuvo y agregó: “Me emociona que hablen con la gente que yo ayudo y también me genera felicidad que quieran llevar mi vida a los festivales, aunque me gustaría ver cómo queda el documental”.

Luego, reveló que su familia está muy feliz por el proyecto y Oscar insistió en que “lo siento como un reconocimiento a lo que estoy haciendo por la gente”.

En grupo que comenzó a rodar la vida del querido personaje de San Francisco está integrado por Sergio Bertea, Raquel Camusso, Miguel Ángel Corón, Darío Gazzera y el director Javier Mitchell.