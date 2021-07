Meko Pura, el director de cine de Frontera que participa en importantes proyectos

Meko Pura es un vecino de la localidad de Frontera que desde hace años se dedica al mundo de la producción audiovisual y se consolida como director de cine a partir de varios proyectos que tienen buen resultado en festivales nacionales e internacionales.

Es el director del cortometraje “Lo más profundo es la piel”, el cual ha recibido una galardón internacional como “Mejor Cortometraje Independiente” en los premios Only The Best International Film Awards, Miami 2021, y recorre actualmente varios festivales de cine. Cabe remarcar que en este film se desempeña como productor asociado el sanfrancisqueño Javier Mitchell.

“Es un cortometraje que rodamos en Barcelona. Estuve viviendo en España y tenía un cuento escrito, lo adaptamos, conseguimos locaciones para rodar y lo filmamos a finales de 2019. Mientras que la postproducción final se hizo la localidad de Frontera”, expresó a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19), agregando que parte del trabajo lo hizo en la Biblioteca Popular de Frontera.

“Javier Mitchell para mí fue un hallazgo, una persona con mucha experiencia y envió el corto a muchos festivales. Hizo un trabajo bárbaro de postproducción", destacó.

Además Meko llevó adelante diferentes proyectos audiovisuales que tuvieron muy buen resultado. Tal es el caso de “Aníbal, Justo una muerte” que se puede ver en Cine.Ar, es una producción de “Animales de Cine”. Mientras que en estos días presentarán en el Festival Internacional de Mar del Plata el documental “Carne de Noche”, una biopic de la cantante cubana Mane Ferret que rodó en Barcelona.

- ¿Naciste en Frontera?

Soy de Frontera y me gusta ser fronterizo. Pero tenemos una ciudad muy solidaria cerca como San Francisco, que nos brinda muchas de las actividades, nacemos en el hospital Iturraspe, nos anotamos en el registro civil, pero soy de Frontera. Es una localidad muy interesante para pensarla también cinematográficamente.

Casi toda mi vida estuve en Buenos Aires, desde los 17 años. En Frontera tengo mis hermanos y mis viejos. Ahora con Javier (Mitchell) tenemos varios proyectos comunes entonces se va a dar también que tenga que ir más seguido.

- ¿Cómo nace la pasión por el cine en tu vida?

Llegar al cine fue todo un recorrido. Empecé haciendo música porque mi papá es compositor, se llama René Cordero y es un gran artista. Mi camino iba por el lado del cantautor.

A los 17 años me vine a Buenos Aires, me formé, empecé a estudiar profesorado de filosofía, crítica de las artes, y finalmente se dio un quiebre donde quise hacer otra cosa por el lado del cine. No sabía qué parte, pero elegí realización y me gradué como realizador audiovisual en la Universidad Nacional de la Artes.

- ¿Por qué Meko Pura?

Meko Pura es un nombre artístico. Mi abuelo se llamaba Meko y a mi abuela le decían Pura. Con esos dos nombres armé un nombre de fantasía. Mi nombre es Marcelo Cordero.

- Preparás un documental para rodar en San Francisco...

Entre los proyectos que llevo adelante hay uno que me gustaría realizarlo en San Francisco. Es un documental que se llama "En el mundo no hay espacios". Tiene que ver con la creación del espacio, puede ser un lugar donde uno se mete a vivir o una forma artística.

Hay que trabajar mucho, pero me gustaría rodarlo en San Francisco. Sería un proyecto que necesitaría casas, calle, gente y mucha intensidad.

Bío

Meko-Pura nació en Argentina, Frontera, Santa Fe. Estudió en Buenos Aires, Filosofía, Cine y Crítica de las Artes.

Dirigó “Bidet, el amante idiota” (2011), “Girasoles de Fragonard” (2013), “Las rosas de mi quebranto” (2015). En España, Málaga, Torremolinos, dirigió el “WonderGayFestival internacional” “2da Edición (2017). En Barcelona, rodó “Lo Más Profundo Es la Piel”, (2019) Cortometraje Queers y el documental “Carne de la noche” protagonizado por Manet Ferret” (cantante y poeta cubana) actualmente en Post-Pro. En 2019 Estrenó el Largometraje Documental “Aníbal. Justo, una muerte” en el Cine Gaumont. Actualmente trabaja en el documental “En el mundo no hay espacio” y en el largometraje de ficción “Salta, ya aparecerá el Suelo”.