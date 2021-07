El San Isidro que se viene: sentido de pertenencia y proyección, con el objetivo de estar en playoffs

San Isidro oficializó hace apenas unos días la contratación de Daniel "Pirincho" Beltramo como nuevo entrenador del plantel de Liga Argentina. El DT llega desde El Tala, donde trabajó en los últimos dos años, y afrontará un nuevo ciclo en la institución.

Beltramo estuvo al frente del elenco profesional de básquet del "santo" durante varias temporadas, logrando dos ascensos de manera consecutiva: en el 2010 a la Liga B y en el 2011 al TNA, logrando afianzar al equipo en la segunda categoría a nivel nacional.

Tras haber dejado San Isidro en el año 2015, el coach de Oncativo estuvo al frente de Unión de Santa Fe y Echagüe de Paraná para luego recalar en El Tala.

El DT charló con El Periódico y brindó algunos detalles de su nuevo ciclo en el club de calle Corrientes, donde destacó que buscarán conformar un equipo con jugadores del club y jugadores jóvenes que puedan crecer y repetir en las próximas temporadas. El Objetivo, muy claro: jugar playoffs.

- ¿Por qué se da tu regreso a San Isidro?

El regreso San Isidro se da porque los dirigentes lo han querido. Me han hablado, me han entusiasmado, han dicho que quería que fuera yo y para mí era muy importante saber que ellos querían que fuera yo, que ellos me dijeran y así fue. Rápidamente nos pusimos de acuerdo, ellos son dirigentes que siempre tienen muy claro hacia dónde ir y esta vez no es la excepción. Yo creo que soy capaz por mi perfil de entrenador de guiarlos deportivamente en lo que ellos quieren y así fue que se dio mi regreso, muy rápido, pocas palabras y muchas ganas, eso fue el centro de toda la reunión.

- ¿Quién te va a acompañar en el cuerpo técnico?

Todavía no lo tengo confirmado, sí va a estar Daniel Pérez en la preparación física, pero salvo Dani Pérez en ese rol, el resto todavía no lo hemos terminado de conformar. Por ahora no tengo novedades con respecto al cuerpo técnico.

- ¿Qué vas a pretender de tu equipo? ¿Hay nombres apuntados?

Mis equipos son siempre dinámicos, siempre son muy intensos. Siempre son equipos largos, tratamos de jugar -siempre lo he hecho- con 10 jugadores, esta vez no va a ser la excepción. La idea es prolongar el grupo con jugadores de que ya están en el club, hay tres o cuatro juveniles que ya están pidiendo pista y a esos los vamos a observar y le vamos a dar la posibilidad, pero mis equipos son siempre dinámicos, siempre activos, siempre alargando la cancha, que lo que siempre he hecho y con respecto a los nombres apuntados es tener la base del club y a partir de ahí veremos qué jugadores mayores llevamos, pero todavía no hay.

- ¿Cuál es el objetivo?

El objetivo del club fue claro, ellos quieren armar un equipo con sentido de pertenencia, un equipo que lo podamos repetir a lo largo de las temporadas y obviamente queremos jugar playoffs la temporada que viene, son los tres objetivos que me plantearon en la reunión y que compartimos y que le vamos a meter para adelante.

- ¿Qué rol van a ocupar los juveniles?

Va a ser el muy importante, la oportunidad se las voy a dar y ellos tienen que estar dispuestos a dar el salto a comprometerse con el equipo, ya lo hacen porque son pibes que ya están identificados con el club en la ciudad, pero yo quiero verlos ahora en agosto. Verlos, en qué condiciones los encuentro y la idea es que se queden en el equipo para estar dentro de la rotación y tener minutos importante, eso me parece que es clave que ellos lo entiendan, pero te repito uno lo único que hace es acompañarlos y guiarlos, el salto de calidad lo tienen que dar ellos y ellos están preparados para eso, así que lo vamos a tener en cuenta.

- ¿Cuándo comienza la pretemporada?

Llego al club a partir del 2 de agosto y la pretemporada no tenemos fecha de inicio hasta que no tengamos con certeza el inicio del torneo, todavía no sabemos qué fecha certera va a empezar el torneo así que tampoco tenemos fecha de pretemporada, pero estimamos que va a andar alrededor del 25 de agosto el inicio de la pretemporada, pero yo inicio en el club el 2 de agosto.