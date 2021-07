Comió 15 platos en un tenedor libre, lo echaron por pedir más pero ahora lo contrataron

João Carlos Apolonio grabó un video recientemente en el que asegura que fue echado de un restaurante “tenedor libre” tras comerse 15 platos de pasta y pedir 8 más.

“Te pido ocho platos más ¿puede ser? Cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis”, dice Apolonio que le dijo al mozo, tras lo cual llegó el gerente del establecimiento y decidió sacarlo con la frase: “Esto no se hace”.

Como tantos otros restaurantes bajo este formato, la promoción establecía que el cliente podría comer todo lo que quisiera por un costo de 19,90 reales. Pero el pintor más hambriento de todo Brasil al parecer superó las expectativas.

“Estaba buscando el lugar más barato para almorzar. Cuando vi este lugar que ofrecía platos de pasta a gusto por 19,90”, contó João que desde hace algunos días es una estrella que se pasea por los noticieros.

“Ni siquiera tenía mucha hambre, porque a la mañana me había comido ocho panecillos”, señaló el hombre que sorprendió a todos en Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, en San Pablo, Brasil.

“Yo trabajo en obras, soy pintor y como mucho porque gasto mucha energía”, explicó en la TV de Brasil y siguió: “Al principio todo iba bien, me pedí 10 platos y me los trajeron”. En ese momento el mozo sintió que el cliente no iba a poder con toda esa comida.

Es por eso que al traer aquel enorme primer pedido, el camarero del establecimiento le advirtió que, si no consumía todo lo que pedía, el pintor tendría que pagar una especie de multa de 9,90. João sonrió y respondió: “Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”. Según sus dichos y por las fotos, comió esos platos.

Tras ser supuestamente expulsado del restaurante, enojado Apolonio grabó un video para contar lo que había pasado y expresar su malestar.

Contrato

Después de ganar fama debido a su inusual apetito, Ragazzo decidió contratar a Apolonio para que fuera la cara visible e hiciera propaganda para el local.

En las redes sociales, el pintor desafió ahora a sus seguidores a comer más platos que él. Su récord es ahora “de 35 platos”, según dijo.

En nota al diario Extra, la cadena de restaurantes informó que se puso en contacto con el cliente poco después de la repercusión del primer video.

“Ragazzo informa que se contactó con el señor João Carlos Apolonio, cliente habitual de la unidad Gentil de Moura, en la región de Ipiranga, para aclarar lo sucedido. El caso no fue más que una producción de contenido para las redes sociales privadas del cliente, quien en ningún momento fue distraído o alentado a salir del restaurante por parte del equipo de operaciones de la red”.

La marca, perteneciente a Habib’s, informó también que en la promoción Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, los clientes pueden consumir los platos seleccionados del programa sin limitación en cantidad, tal y como establece la normativa oficial disponible en la web de la marca, redes sociales y tiendas físicas publicó el sitio Istoé.