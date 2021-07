River recibe a Colón por la Liga Profesional: TV, hora y formaciones

River Plate recibirá en la tarde de hoy a Colón de Santa Fe en la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que se jugará a partir de las 18:10 en el estadio Monumental, televisado por Fox Sports y con el arbitraje del neuquino Darío Herrera.

El Millonario se encuentra enfocado en su participación en la Copa Libertadores, por lo que presentará un equipo integrado por algunos titulares y varios suplentes, mientras que el reciente campeón de la Copa de Liga tiene varios positivos en coronavirus en su plantel.

River y su entrenador Marcelo Gallardo buscan la Copa Libertadores, el trofeo que ganó en 2015 y 2018 y se le negó en 2019 (perdió la final ante Flamengo) y 2020 (cayó en semifinales ante Palmeiras), y en ese objetivo esta enfocado el "Millonario".

El cotejo de ida por octavos de final de la presente Libertadores culminó 1-1 de local ante Argentinos Juniors y ahora River piensa en el duro desquite que afrontará en el estadio Diego Maradona en La Paternal y por ello el cotejo ante Colón, si bien vale y mucho comenzar ganando en el certamen, no es un objetivo prioritario.

No obstante, River no jugará con un equipo totalmente alternativo. Gallardo sabe que a su formación le falta rodaje y que no pudo concretar amistosos a la vuelta de la pretemporada en Estados Unidos a causa del confinamiento del plantel como parte del protocolo contra el covid-19 que se utiliza con aquellos que regresan desde el exterior.

Asimismo, por la prioridad por la Libertadores no debe pasar inadvertida una deuda que el "River de Gallardo" tiene con su hincha que es la de ser campeón de un certamen de primera división.

Ante el campeón

Colón se dio el gusto y fue merecido campeón de la Copa de la Liga, al vencer a Racing por 3 a 0, dirigido por Eduardo Domínguez y con una excluyente figura como la del delantero Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, que pese a los festejos y la gloria alcanzada emigró y firmó contrato con Gimnasia y Esgrima La Plata.

El equipo, que en esa Copa perdió el invicto ante River en Nuñez por 3 a 2, en la novena fecha, mantuvo la base, hace pocas horas renovó su unión contractual otra de las figuras el arquero uruguayo Leonardo Burián, y quiere estar en la lucha para logra su primer título de campeón de primera división.

Pero no todo fue festejos para los "Sabaleros" ya que le surgió un duro rival: el coronavirus. El plantel tuvo un brote de casos positivos entre los cuales estuvieron Facundo Garcés, Alexis Castro, Wilson Morelo y Nicolas Leguizamón, quienes ya se recuperaron y podrán estar ante River y ahora se sumaron (están descartados para mañana) Rafael Delgado, Santiago Pierotti, Eric Meza y el juvenil Agustín López.

Como si fuese poco el brote de Covid-19, tampoco podrán jugar ante River Cristian Ferreyra y Paolo Goltz, con dolencias musculares. En el equipo santafesino podría debutar marcando punta izquierda Nahuel Gallardo, el hijo del "Muñeco, quien fue a Colón a préstamo junto al delantero Lucas Beltrán.

Asi se presenta este River-Colón, con precauciones por no exigir a jugadores priorizando el torneo internacional, con ausencia por caso positivos y con jugadores que necesitan tomar ritmo por haber actuado poco, pero con promesa de un atractivo encuentro.

- Probables Formaciones -

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana o Paulo Díaz, Héctor Martínez y Fabricio Angileri o Milton Casco; Juan Paradela, Enzo Pérez, Jorge Carrascal y Agustín Palavecino; Federico Girotti y Braian Romero. DT; Marcelo Gallardo.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Mura, Bruno Bianchi, Facundo Garcés y Nahuel Gallardo o Gonzalo Piovi; Cristian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Alexis Castro; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón o Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Darío Herrera.

Cancha: River Plate.

Hora de inicio: 18.

TV: Fox Sports.