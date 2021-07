Cortometraje rodado por director y productor locales recibió un premio internacional

Javier Mitchell es un abogado y productor cinematográfico de San Francisco que desde hace poco más de 8 años regresó a la ciudad luego de participar en distintas experiencias de medios, cine y proyectos culturales.

Atraviesa un momento de mucha felicidad con uno de sus tantos proyectos luego de que el cortometraje “Lo más profundo de la piel” resulte seleccionado como “Mejor Cortometraje Independiente” en los premios Only The Best International Film Awards, Miami 2021.

Mitchel es el productor asociado de este corto que tuvo la destacada premiación. Mientras que Meko Pura, de la localidad de Frontera, es el director del film de 16.50 minutos que en este momento está recorriendo diferentes festivales internacionales.

“Es un cortometraje que se rodó en la ciudad de Barcelona con la participación de un director oriundo de Frontera llamado Meko Pura, y lo envían crudo a la Argentina donde empezamos a trabajar toda la parte de postproducción”, indicó Mitchell a El Periódico Radio 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

Además comentó que Meko Pura actualmente se encuentra en Buenos Aires desarrollando otros proyectos.

En este sentido, explicó que una película tiene tres etapas, la de preproducción, rodaje y postproducción. “Esta última es muy difícil porque hay que editar y luego la distribución que es determinar quiénes la van a ver, cómo se va a mostrar, participar de un circuito de festivales internacionales”, dijo.

“Con este cortometraje quedamos seleccionados en los festivales de Londres, uno de Neuquén, Miami, y la idea es que siga recorriendo otros. Por ahora la gente no lo puede ver hasta que no termine el circuito de festivales”, manifestó.

"Es un corto Lo Más Profundo de la Piel es de género ficción. Se basa en la historia de una joven que recoge a otra piba que está en la calle, que viene huyendo de una relación tóxica y violenta. Lo más importante es que el corto tiene que ver con lo que es una mujer, indagado por las propias voces femeninas", detalló.

La vuelta a casa

Javier nació en San Francisco, se crío en una casa del centro de la ciudad, pero durante muchos años vivió en otros lugares atravesando por varias experiencias.

Además de cineasta es abogado, pero dedicó durante toda su vida a diferentes actividades y muchas de ellas referidas a la cultura, medios y cine. Participó de grandes experiencias tanto en su estadía en Buenos Aires como en Estados Unidos durante muchos años. Sin embargo, en 2013 decidió regresar a su ciudad natal por cuestiones familiares.

“La idea no era quedarme acá pero en los años del gobierno anterior lo que es cine se dejó de hacer mucho. Por eso decidí dar seminarios de cine en San Francisco y a formar gente”, explicó agregando que fue uno de los colaboró en los inicios del Polo Audiovisual de la ciudad.

Mitchell en plena tarea participando de una producción audiovisual.

Mitchell comentó que hay otro cortometraje llamado Aledonia que se produjo también en San Francisco y participó en seis festivales.

“Fue producido acá en San Francisco, filmado en la Argentina y dirigido por Andrés Tamagnini”, explicó.

Por último remarcó que este fin de semana comienzan a filmar el documental del reconocido vecino de la ciudad Oscar Francia.