Retienen 19 motos y un remís en control de tránsito

Este sábado por la tarde inspectores de la Dirección de Policía Municipal de San Francisco, bajo las órdenes de la Secretaría de Gobierno, con la colaboración de oficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba, realizaron un nuevo operativo de control de tránsito en el sector norte de la ciudad.

En esta oportunidad, según informaron fuentes policiales, los uniformados se ubicaron sobre Av. Libertador Norte en el tramo comprendido entre Av. Juan de Garay y Deán Funes, lugar donde confluyen los barrios Roca y José Hernández.

En el lugar procedieron a la detención y posterior retención de 19 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, o no usaban el casco reglamentario, o los motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

Además, se procedió a la detención y posterior retención preventiva de un remis por carecer de habilitación municipal.

A los 20 vehículos retenidos, se le deben sumar 33 vehículos retenidos el día miércoles 14 de Julio por la tarde, en la intersección de calles Libertad y Pellegrini en barrio Catedral, totalizando la cantidad de 53 vehículos retenidos en todos los procedimientos.