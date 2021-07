Guillermo Benítez, el cantante que vive en la ciudad y participó en La Voz Argentina: “Estoy por sacar mi disco”

Guillermo Benítez es un cantante de 32 años, que nació en María Juana y desde hace cuatro años reside en San Francisco. Si bien por ahora no vive de la música, es un profesional y tuvo una muy buena participación en el programa La Voz Argentina que se emite por el canal Telefé.

Pese a que e jurado (Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Lali Espósito no lo eligió para que continúa, su presentación fue más satisfactoria y tuvo mucha repercusión.

“La Voz Argentina es una gran vidriera. Me escribieron personas de todos lados para felicitarme”, comentó el joven que trabaja en la cadena Musimundo de San Francisco.

- ¿Cómo surge la participación en La Voz Argentina?

Fue una experiencia muy larga porque el primer casting que se hizo fue en 2019 en Rosario. Había una cola larguísima donde hacían pasar cada 20 personas. Primero te hacían formar un círculo y tenías que cantar una parte de una canción, luego se iban achicando los grupos.

Una vez que pasaba esa etapa, ya te hacían una prueba de cámara, donde tenías que contar un poco de tu vida y cantar cinco medios temas. Luego finaliza el casting donde te dicen que cualquier cosa te vamos a llamar.

- Te llamaron…

Al mes recibo la noticia donde me decían que quedé seleccionado. En ese momento estaba en el trabajo y no sabía cómo ocultar la felicidad. También me avisaron que el programa se iba a pasar para 2020. Pero después se vino la pandemia y se suspendió el programa. Dije tengo una sal.

- ¿Cuándo te avisan que tenías que presentarte?

Al principio vi que pedían videos online, entonces pensé que el casting anterior no lo iban a tener en cuenta. Pero después llamaron diciéndome que había quedado y me preguntaban si me interesaba participar.

El programa que salió la semana pasada fue grabado en marzo pasado y estuvimos con un grupo de chicos del interior.

- ¿Qué te pareció la producción?

La producción es impecable. Está todo muy bien organizado. Primero tuvimos que ensayar en ese escenario imponente con sonido y equipamiento que no lo vas a encontrar en ningún otro lado. A los tres o cuatro días tenía que ir a grabar mi audición.

¡Conocé a Guillermo Benítez! - La Voz Argentina 2021 Guillermo tiene 32 años, vive en San Francisco Córdoba ❣️ Empezó a cantar en su adolescencia y desde aquel momento no paró de hacer lo que más le gusta 🤩 Hoy vino a #LaVozArgentina 🎤 para cumplir su sueño 👇 Posted by La Voz Argentina on Friday, July 9, 2021

- ¿Qué análisis hacés de tu presentación?

No me acordaba cómo me había ido, por eso quería verlo. Me gustó cómo salió, pero sé que no salió 10 puntos porque estaba nervioso y estuve pendiente de lo técnico, me faltó transmitir algo más como lo dijo el jurado. Estoy totalmente conforme y contento por la repercusión y el cariño que me da la gente, incluso personas que no conozco.

- ¿Qué proyecto tenés ahora?

Arranqué con la música a los 18 años en María Juana a cantar con un grupo llamado Canto Rodado. Con ellos recorrimos el país. Ahora en la pandemia empecé a escribir y componer, y armé un disco que está por salir. Pero ya presenté un corte de difusión que se llama “Hojas del camino”, que está en You Tube y en Spotify.

Lo de La Voz Argentina me cayó como anillo al dedo para animarme a largarme como solista y me dio una vidriera muy importante.