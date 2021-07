True Command se transformó en la nueva estrella de San Francisco

Este domingo se corrió la Carrera de las Estrellas en el hipódromo "Oscar C. Boero", que contó con una cifra de inscriptos récord.

El turf volvió a correr luego de lo que fue el parate obligatorio por la segunda ola de coronavirus en nuestro país y San Francisco fue la sede este domingo de la Carrera de las Estrellas.

En el hipódromo "Oscar C. Boero" hubo 5 carreras no oficiales y 4 oficiales que le dieron el marco a una jornada dominical a pura emoción donde no faltaron definiciones ajustadas hasta el último metro.

El Clásico Estrellas Cordobesas y la copa Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba fue para True Command conducido por el jockey Néstor Fernández, defendiendo los colores del stud Farra Corrida de la localidad de Río Cuarto.

Para esta reunión hípica se inscribieron 323 caballos, lo que significó un récord para el Oscar C. Boero. Con la depuración se logró una programación de 120 ejemplares provenientes de todo el país.

La próxima fecha será nada más ni nada menos que el clásico del año, el Boero. Para esta edición habrá una gran bolsa de premios por lo que se espera que sea otra jornada de alto nivel.