Martelotto: "Fue una de esas tardes donde sale todo mal"

El entrenador de Sportivo Belgrano habló tras la derrota ante Juventud Unida y lamentó no poder cortar la racha con una victoria. "Éramos un equipo que iba, que buscaba y queremos volver a encontrarlo, es parte nuestra seguir trabajando en la semana", señaló.

Tras la derrota ante Juventud Unida de Gualeguaychú, el entrenador Bruno Martelotto lamentó no poder cortar la racha con la victoria y señaló que hay que seguir trabajando para encontrar de nuevo el rendimiento que tuvo en las primeras fechas.

Sportivo lo intentó, pero no pudo anotar ¿Qué análisis hacés?

Fue una esas tardes donde sale todo mal, donde no te sale nada. En el primer tiempo empezamos bien, con algunas aproximaciones y buenas terminaciones, pero en la primera jugada nos hacen el gol y cuando uno viene de una racha negativa eso empieza a pesar, empieza a generar esa energía negativa y los errores empiezan a ser más grandes, cuando nos terminamos de reponer viene el otro mazazo.

En el entretiempo tratamos de corregir, de rearmar con gente fresca y lo empujamos, lo fuimos llevando, creamos situaciones, tuvimos la del penal y ahí virtud del arquero que lo ataja, eso nos hubiese dado el 1-2 y nos hubiese puesto en partido. Después el partido se fue desdibujando, se perdió mucho tiempo, normal en este tipo de partido donde el rival se encuentra con este resultado y maneja el partido a su antojo; y nosotros nunca pudimos encontrar ese descuento que nos hubiese puesto en partido como para ir a buscarlo. Si nos poníamos en partido nos hubiese dado otro empuje para empatarlo y poder ganarlo.

¿Qué intentaste con el cambio de esquema en el entretiempo?

Estábamos en desventaja, el rival jugaba con dos puntas y nosotros teníamos esos tres centrales para contenerlos. Intentamos quedar mano a mano, poner gente en las bandas porque el rival se iba a quedar atrás entonces había que atacarlo por afuera, doblegarlo con el lateral y los extremos, tuvimos muchas situaciones de centros, algunas aproximaciones que no concretamos.

Con los cambios buscamos desborde por afuera, igual que cuando entró Tomás Oses. Queríamos desbordarlos, llegar por afuera para terminar la jugada adentro y con mucha gente.

¿Cómo se trabaja con el golpe psicológico que significa no poder ganar?

Esto es una racha larga donde no podemos ganar y nos toca perder por primera vez de local, la única manera es trabajar en todos los aspectos, en lo anímico, en lo mental y desde lo futbolístico por supuesto. Encontrar un funcionamiento, un equipo que nos de eso que teníamos, éramos un equipo que iba, que buscaba y queremos volver a encontrarlo, es parte nuestra seguir trabajando en la semana y ver quienes interpretan esa idea.

Hay que levantarlos a todos, los vamos a necesitar a todos porque es un torneo largo y vamos a esperar que esta racha se corte de una vez por todas; y a partir de ahí empezar a sumar y despegar.

Sportivo no gana, pero sus rivales directos tampoco...

Es un torneo muy cambiante, muy parejo. Se dan todo tipo de resultados, a mí más allá de la tabla, lo que me hace ruido es no encontrar el funcionamiento, que es parte nuestra encontrarlo, trabajar y saber que cuando cortemos la racha negativa el equipo va volver a ser lo que fue en algún momento, no tengo ninguna duda, pero mientras tanto en esta situación hay que agachar la cabeza, trabajar y encontrar la forma de salir de esta situación.

Se viene Gimnasia y Tiro de visitante, un rival complicado en el norte donde Sportivo deberá mostrar carácter...

Sin dudas, es un rival muy duro que se hace muy fuerte de local, pero también es una linda oportunidad para demostrar valentía, coraje, plantarnos en una cancha difícil y que el equipo responda. También es importante poder cortar esta racha de visitante.