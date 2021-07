Video: los goles de la derrota de Sportivo frente a Juventud de Gualeguaychú

Sportivo Belgrano perdió este domingo por 2-0 ante Juventud Unida de Gualeguaychú por la 12° fecha del Federal A y en el estadio "Oscar C. Boero". La Verde no tuvo un buen primer tiempo, lo sufrió y no pudo reaccionar para alcanzar el empate.

Sportivo intentó ser criterioso con la pelota desde el arranque buscando construir y llegar en bloque al área rival. No lo consiguió y sufrió a un rival que jugó ordenado, que construyó a las espaldas de los laterales. Juventud generó más y consiguió adelantarse en el marcador de la mano de Fiorotto (a los 11 minutos) y de Pereyra (a los 31 minutos).

La Verde buscó el descuento, pero nunca consiguió ser definitivamente el dominador de las acciones, se multiplicó en errores defensivos y el 2-0 hasta le terminó quedando corto al equipo visitante.

Cambio de esquema

En el segundo tiempo, Martelotto volvió al esquema que utilizó en los primeros partidos. Ingresaron Francia, Prudencio y Lucio Pérez (que hizo su debut en el lateral derecho). Ya sin la línea de tres en el fondo y con un 4-2-3-1, la Verde inclinó la cancha en busca del descuento.

Parecía que llegaba temprano, pero no. En el inicio Guaymas vio penal para Sportivo y Juan Pablo Francia esta vez no pudo anotar porque el arquero Lucas De León se lo contuvo, en un remate cruzado a media altura.

Sportivo siguió intentando, Martelotto sumó a Oses en lugar de Núñez y fue definitivamente al frente. Los entrerrianos se fueron quedando, pero no perdieron el orden. La Verde insistió abriendo la cancha y buscando a Prudencio de todas las maneras posibles, pero nunca pudo ponerlo de frente al arco.

Con notoria necesidad y cada vez con menos juego, Sportivo se apresuró demasiado en los minutos finales trasladando mucho la pelota en el mediocampo. Juventud se cerró y de a poco fue apagando la ilusión verde hasta quedarse con el triunfo final.

Sportivo Belgrano sumó su segunda derrota en el torneo y no gana desde el pasado 2 de mayo. Sigue perdiendo terreno en la tabla y cortó un invicto en su cancha de más de un año: la última derrota en San Francisco había sido el 8 de marzo de 2020 ante Crucero del Norte.

En la próxima jornada, la Verde deberá visitar al escolta: Gimnasia y Tiro de Salta por la 13° fecha.

Síntesis

Sportivo Belgrano 0: Matías Quinteros, Tomás Rossi, Santiago Molina y Leonardo Felissia; Nicolás López Macri Braian Camisassa, Alex Aguirre y Osvaldo Arroyo: Diego Núñez, Maximiliano Bustamante y Ezequiel Gaviglio. DT: Bruno Martelotto

Juv. Unida 2: Lucas de León, Juan Luis Alfaro, Ignacio Lucero, Lautaro Brienzo e Ignacio Abraham; Hernán Vargas, Gonzalo Saucedo, Ignacio Schell Grané y Francisco Pereyra; Exequiel Fiorotto y Brian Parada. DT: Norberto Acosta

Estadio: Oscar C. Boero

Árbitro: Federico Guaymas Tornero A1: Cristian Yareco A2: Luciano Díaz 4°A: Gustavo Benítez

Cambios: Pérez por Rossi (SB) Francia por Aguirre (SB) Prudencio por Gaviglio (SB) Oses por Núñez (SB) Giménez por Vargas (JU) Reynaga por Parada (JU) Corbalán por Fiorott0 (JU) Alfaro por Schell Grané (JU) Alza por Pereyra (SB)

Goles: Fiorotto 11 min. (1T - JU) Pereyra 31 min. (1T - JU)