Con la derrota, Sportivo bajó otro escalón en la tabla

Sportivo Belgrano volvió a perder en el "Oscar C. Boero" después de más de un año y continúa sin poder sumar de tres en esta temporada. Con la derrota de este domingo también bajó otro escalón y se ubica en la séptima colocación de la tabla de posiciones.

Los resultados de sus rivales lo mantiene con expectativas, pero al no poder ganar sigue perdiendo terreno en la zona de clasificación.

Resultados de la 12° fecha de la Zona B:

Domingo| Depro 0-0 Boca Unidos

Árbitro: Joaquín Gil Domingo |Crucero del Norte 3-0 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Jorge Sosa Domingo |Unión Sunchales 0-0 Douglas Haig

Árbitro: Jonathan Correa Domingo | Sarmiento 0-1 Gimnasia y Tiro

Árbitro: Luis Lobo Medina Domingo |Def. de Belgrano 2-2 Sp. Las Parejas

Árbitro: Bruno Amiconi Domingo | Central Norte 0-0 Racing (Cba)

Árbitro: Nelson Bejas Domingo |Sportivo Belgrano 0-2 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Federico Guaymas Tornero Libre: Chaco For Ever

La tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (Cba) 27 12 8 3 1 18 2 +16 2 Gimnasia y Tiro (Salta) 22 11 6 4 1 15 8 +7 3 Chaco For Ever 18 11 4 6 1 18 10 +8 4 Central Norte (Salta) 17 11 3 8 0 16 11 +5 5 Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 17 11 5 2 4 15 13 +2 6 Boca Unidos 15 11 3 6 2 13 12 +1 7 Sp. Belgrano (San Fco) 14 12 2 8 2 15 15 0 8 Defensores de Pronunciamiento 14 11 3 5 3 10 10 0 9 Sarmiento (Resistencia) 13 12 3 4 5 11 16 -5 10 Gimnasia (Concep. del Uruguay) 13 11 4 1 6 9 15 -6 11 Union (Sunchales) 11 11 2 5 4 10 12 -2 12 Sp. Las Parejas 11 11 2 5 4 11 15 -4 13 Crucero del Norte (Misiones) 11 11 3 2 6 8 18 -10 14 Douglas Haig 8 11 2 2 7 6 10 -4 15 Juv. Unida (Gualeguaychú) 8 11 1 5 5 9 17 -8 -Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso. -

-

Próxima fecha

Gimnasia (CdU) vs. Central Norte

Douglas Haig vs. Crucero del Norte

Sportivo Las Parejas vs. Unión (Sunchales)

Boca Unidos vs. Def. de Belgrano

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Depro

Gimnasia y Tiro vs. Sportivo Belgrano

Racing (Cba) vs. Chaco For Ever

-

Libre: Sarmiento