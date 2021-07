Escuelas de Iniciación Deportiva ganan terreno y se muestran como herramienta clave para los niños

“Necesitamos que todas estas actividades estén ligadas desde lo cognitivo” Fernando Komorovski explicó que estos espacios de iniciación deportivas, al igual que todas las disciplinas, llegaron para quedarse y van a ser una herramienta muy importante en la pospandemia. “La mayoría de la gente se dio cuenta de la importancia de las defensas altas y ahí la actividad física cumple un rol muy importante, no definitivo porque hay que cuidarse en muchas otras cosas, pero va de la mano con lo general. Ojalá que dure porque por ahí el ser humano vive a garrotazos y no se da cuenta de la importancia de la actividad física hasta que pasan estas cosas inéditas como la pandemia”, expresó. Y agregó: “Estaría bueno que no haya una especialización apresurada en estas escuelas, no ser muy técnico. Creo que la necesidad es que estas escuelitas sean lo más amplias posibles y den un bagaje técnico, cognitivo y táctico al chico para que a los 10-11 años, si quiere hacer básquet tenga la coordinación perfecta, o quiera ser arquero, o bateador y también tenga la coordinación física para ejecutar distintos patrones motrices que le van a permitir hacer esa actividad”. Asimismo, Komorovski explicó que el deporte no se enseña con recetas o solo aspectos técnicos. “Necesitamos que todas estas actividades estén ligadas desde lo cognitivo, que no solo se hagan ejercicios, sino que siempre tengan que resolver alguna situación imprevista o distinta, porque eso le va a servir a futuro para resolver una jugada de básquet, de fútbol, de tenis”, señaló.