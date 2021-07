La Universidad de Villa María espera poder volver a la presencialidad en agosto

Finalizado el primer semestre del ciclo lectivo 2021, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y Centro Regional de Educación Superior de San Francisco (CRES) planifican la segunda etapa del año con la expectativa de volver a las clases presenciales pronto, sobre todo en algunas carreras que la actividad práctica lo demanda.

“La expectativa es que a mediados de agosto podamos volver a una presencialidad, si no es plena, semiplena, que nos permita ponernos al día, en casos como la carrera de Diseño Industrial en el CRES de San Francisco, veterinaria en Villa del Rosario o las carreras de medicina, enfermería, artísticas en Villa María”, consideró el rector de la UNVM Luis Negretti en diálogo con El Periódico Radio FM 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

En este sentido, sostuvo que la situación de no presencialidad no se puede extender mucho tiempo más sin generar alguna consecuencia de índole académica o de demora en la carrera de los estudiantes. “Hay instancias presenciales que tienen que verificarse sí o sí, uno la puede diferir pero se tienen que verificar tarde o temprano”, dijo.

“Consideramos que hemos tenido un semestre bastante bueno luego de lo que fue el 2020 con la pandemia donde nos adaptamos a la virtualidad”, indicó Negretti.

Baja posibilidad de nuevas carreras

Al ser consultado sobre si hay proyectos de nuevas carreras para algunas de las sedes universitarias, Negretti manifestó que “es bastante complejo porque el presupuesto siempre es el mismo, y para eso se necesita una autorización ministerial para poder abrir alguna carrera nueva”.

No obstante, recordó que este año se empezaron tres carreras nuevas a distancia como Lic. en Desarrollo Local-Regional, Lic. en Interpretación Vocal con orientación en Música Popular y Lic. en Gestión Educativa. “Es probable que con el tiempo vayamos sumando otras carreras a distancia, pero presenciales es complicado por el alto costo que tienen”, reafirmó.

Egresados locales pueden jurar “por la Matria”

La semana pasada siete nuevos profesionales de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María eligieron jurar "por la Matria" al recibir el diploma, en su ceremonia de colación virtual que se desarrolló. En el mismo acto participaron también estudiantes del Centro Regional de Educación Superior de San Francisco, que depende de esa casa de estudios.

“En nuestra universidad hay cuatro tipos de juramentos, el primero es por Dios, la Patria, y los Santos Evangelios, el segundo es por Dios y por la Patria, el tercero es por la Patria, y el cuarto es un juramento abierto. Que muchos graduados lo toman, que simplemente la interpelación es jurais, por una fórmula que es priorizar el interés común que el particular, la defensa de los valores de la democracia, la libertad y la dignidad humana”, detalló el rector Luis Negretti.

Pero en este caso, agregó, que siete graduados y graduadas del instituto de sociales pidieron ponerle contenido a este cuarto juramento. En este caso fundamentaron poder jurar por la “Matria”.

“Confieso que cuando recibí la nota pidiendo autorización me consterné un poco, pero después me puse a estudiar qué es la Matria”, explicó agregando que a poco de leer algunos textos se dio cuenta que es un valor totalmente rescatable y que no era para nada contrario a los principios de la universidad.

“La Matria no es lo opuesto a Patria. Sino que incluye la Patria, pero exalta el valor del aporte de la mujer de lo que nosotros conformamos como Patria. Que muchas veces ha estado invisibilizado por diversas razones. No solo en los procesos de la independencia de nuestro país, sino el rol destacado de las mujeres a lo largo de la historia, como las primeras mujeres universitarias, las primeras mujeres en votar, las primeras mujeres en la política”, destacó Negretti.

“Hay prejuicio”

En este sentido, el máximo dirigente de la universidad manifestó que sabía que esta decisión iba a generar revuelo y no del bueno. “Hay prejuicio. Mucha gente critica sin profundizar en los temas”, dijo.

“Los principios detrás de la palabra Matria son muy loables, no solamente en la perspectiva de género”, reiteró.

Los egresados de San Francisco

Ante esta nueva opción de juramento, los nuevos egresados del Centro Regional de Educación Superior de San Francisco (CRES) dependiente de la UNVM tendrán la posibilidad de jurar “por la Matria” en los próximos actos de colación de grado.

“En este caso tendrán que solicitarlo con anterioridad, pero se le va a otorgar de manera inmediata porque ya hay una experiencia previa”, sostuvo Negretti.