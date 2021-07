Tras el empate en Corrientes, Sportivo bajó un escalón en la tabla

Este miércoles se disputó la 11° fecha del Federal A y, a pesar de que dejó una buena imagen, Sportivo Belgrano no pudo aprovechar para acomodarse en la tabla de posiciones.

La Verde volvió a sumar un punto y ahora marcha en la sexto. Fue superado por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo que venció a Douglas Además, sus perseguidores también se acomodaron y la brecha se acortó.

Lo positivo es que Chaco For Ever y Central Norte repartieron puntos y no se escaparon; mientras que Racing de Córdoba ganó y es puntero absoluto con una importante diferencia en la tabla.

Resultados de la 11° fecha de la Zona B:

Miércoles | Douglas Haig 0-2 Def. de Belgrano

Árbitro: Sergio Testa Miércoles | Racing 3-0 Crucero del Norte

Árbitro: Gustavo Benites Miércoles | Juv. Unida (G) 1-1 Sarmiento

Árbitro: Jonathan Correa Miércoles | Boca Unidos 1-1 Sportivo Belgrano

Árbitro: Fernando Brillada Miércoles | Sp. Las Parejas 2-1 Depro

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela Miércoles | Gimnasia (CdU) 1-0 Unión (Sunchales)

Árbitro: Joaquín Gil Miércoles | Chaco For Ever 2-2 Central Norte

Árbitro: Carlos Córdoba Libre: Gimnasia y Tiro

La tabla

Próxima fecha

Sportivo Belgrano vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Depro vs. Boca Unidos

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sp. Las Parejas

Unión (Sunchales) vs. Douglas Haig

Crucero del Norte vs. Gimnasia (CdU)

Central Norte vs. Racing (Cba)

Sarmiento vs. Gimnasia y Tiro

Libre: Chaco For Ever