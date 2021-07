Controles de tránsito: secuestran 26 motos en barrio Catedral

Este martes se llevaron adelante controles de tránsito en barrio catedral, dispuestos por la Secretaría de Gobierno municipal, pudo saber este medio.

En el operativo, inspectores de la Dirección de Policía Municipal, con la colaboración de oficiales de la Policía Federal y de la Policía de Córdoba, secuestraron sobre las calles Salta y Paraguay 26 motocicletas, cuyos conductores no portaban la documentación exigida para poder circular, no usaban el casco reglamentario o sus motovehículos no tenían colocadas las chapas patentes.

En el marco del operativo se secuestraron dos motocicletas que tenían colocados caños de escapes antirreglamentarios, en contradicción con lo establecido en el art 95° del Código de Faltas Municipal Ordenanza N° 6428.