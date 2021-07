Generar lazos de confianza, la clave para proteger a los niños ante el ciberacoso

El Consejo Asesor Municipal de Discapacidad, Niñez y Adolescencia con Derechos Vulnerados organizó para este martes el “Taller de protección digital”, cuyo objetivo es brindar herramientas a los adultos para la protección de niños a su cargo ante las amenazas del ciberacoso (grooming).

En ese marco Amelia López, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Córdoba explicó que la Defensoría es un organismo de garantía de derechos de los chicos que funciona en Córdoba desde el 2007 con 10 subsedes en el interior provincial a disposición de todos los ciudadanos.

"La secretaría lleva cuatro años desarrollando un programa de protección digital, hemos sido pioneros en estos temas y tenemos material disponible en la pagina web. El tema de este talles apunta a cómo los adultos podemos ayudar a garantizar los derechos del chico de vivir en un internet libre de violencia porque hay muchísimas formas de acoso digital: grooming, sexting, ciberbullying; y detrás del grooming aparecen muchas redes de trata o de pornografía infantil", comentó.

En sentido, López indicó "que los adultos no somos nativos digitales, hemos migrado obligatoriamente al campo digital, los niños lo tiene incorporado naturalmente y esto hace que muchos chicos entren en situación de peligro. Por eso es importante que los adultos sepamos acompañarlos a ser buenos ciudadanos digitales, reconocer como tener contactos, quienes son sus contactos y generar la confianza para que cuando un chico que se encuentra ante una situación comprometida, lejos de pensar de que lo van a retar o castigar, pueda contarlo y que el adulto vaya acompañando, orientando y detectando ese es al cambio de actitud. No retarlos, sino acompañarlos".

Y agregó: "Los chicos cuando son escuchados, cuando interpretamos sus problemas, dificultades y miedos, podemos ayudarlos a crecer".

Asimismo, López explicó: "En los casos de bullying, a veces el niño se siente culpable, cree que algo esta mal en él y es importante ver como lo abordamos los adultos, como los acompañamos, como configuramos las redes, como configuramos nuestra vida digital. Saber cuanto tiempo pasan al frente de la pantalla, si cambian de actitud, si se esconden porque a veces los acosadores piden eso, que se escondan para pedirles fotos y lo hacen mediante amenazas. Y a veces el desconocimiento es de los padres y de los chicos".

"Generar confianza, no hay otro camino"

Consultada por cómo se debe manejar la situación, López señaló que revisar los chats o tener la contraseña de para entrar a la cuenta del niño no es lo ideal. "Tienen derecho a la intimidad, la recomendación que daría a padres desde la experiencia es generar relaciones de confianza con los niños. No confianzudo, no una realación de amistad o de par, pero sí de confianza porque necesitan un adulto que con madurez, con capacidad reflexiva les vaya mostrando el camino", apuntó.

"Generar confianza, no hay otro camino", concluyó.