Delincuentes dañaron los equipos de aire acondicionado de un centro de rehabilitación

Un centro de rehabilitación integral para la salud, ubicado sobre San Lorenzo al 1100, fue blanco de delincuentes, que robaron cables y caños dañando ocho equipos de aire acondicionado.

El hecho tuvo lugar anoche y fue constatado esta mañana cuando los profesionales notaron que los equipos no funcionaban y llamaron al servicio técnico.

Pero no sólo el instituto fue blanco del robo, sino que también los ladrones habrían robado parte de otros tantos equipos de un corralón ubicado al frente.

Una trabajadora del lugar dialogó con El Periódico y contó lo ocurrido: "Ayer por la noche vino el hombre que trabaja en el corralón, que está al frente, y nos contó que le habían robado todos los cables. Nos preguntó si habíamos visto algo, pero nosotros no habíamos visto nada. Y esta mañana, llamamos al técnico que nos repara los aires, porque no andaban, que los usamos para calentar los consultorios porque no hay gas natural, y cuando subió al techo nos contó que nos habían sacado todos los cables de los aires, los arrancaron. Nos sacaron las mangueras, los dejaron sin gas. Tenemos ocho aires y a los ocho dañaron".

La trabajadora lamentó lo ocurrido, que significa un gran daño para el centro de salud. "Cargar los aires nos cuesta más de 20 mil pesos. Y los tenemos que instalar como si fueran nuevos, no quiero pensar lo que va a salir, con lo que vale hoy en día instalarlos. Estamos indignados", agregó.

Tiempo atrás el lugar había sufrido, además, el robo de luces.