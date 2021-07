Rita Rossiano expone sus pinturas y esculturas en El Espacio

El Espacio, la galería de arte de El Periódico, sigue adelante con los ciclos de exposiciones artísticas. Esta vez es el turno de la artista Rita Rossiano.

Rossiano, oriunda de María Juana, es profesora nacional de dibujo egresada de la Universidad Nacional de Rosario y es uno de los referentes locales de la pintura de caballete y el muralismo en nuestra ciudad. Trabaja con caballetes, cerámica, vidrio y muralismo.

A pocos años de venirse a vivir a San Francisco, en 1970, trabajó en el taller municipal de artes visuales, del cual llegó a ser directora. Mientras tanto, trabajaba de la docencia. Cuando se creó la Escuela Superior de Bellas Artes, también se desempeñó en la misma, llegando a jubilarse como directora en 1999. Por lo que desde 1976 en adelante se dedica de lleno al arte.

En el marco de la muestra, Rossiano se refirió a las obras que están expuestas: 10 pinturas al óleo y tres esculturas en vidrio pintado, iluminado con luz led.

"La temática es variada, predominando el paisaje, pero tratando de hacer una abstracción de lo que yo veo del paisaje. Es mi cable a tierra, es como abrir la valija que uno trae de cuando nació y encontrar la punta del ovillo. Y empezar algún día a desovillar y se genera solo un estilo propio, que no siempre se logra, que te identifiquen con tu obra", comentó la artista.

El hecho de que muchas de las pinturas hagan referencia a paisajes tiene que ver con su infancia: "Nací y viví muchos años en el campo, tengo esa cosa de las vivencias del lugar donde uno nació y que son más fuertes en la infancia, es algo que yo puedo manejar porque las conozco".

Para Rossiano, el arte es una búsqueda: "En el recorrido de la vida como artista uno está siempre buscando. Hay una pintura de un campo que tiene pocas cosas pero que dice varias. Habla del tipo de vegetación, de los alambrados. Son temas con los cuales hay que hacer una obra agregando elementos, planos, colores, detalles. En el caso mío me gusta la síntesis, la línea limpia, la curva limpia, la recta limpia y las transparencias, si es posible. Hay otra que es un campo y hay una casita al fondo, que es una de las tantas taperas que hoy tenemos en la región. Y adelante vas a ver un palo de un alambrado. Esa línea que divide el color es el hilo el alambrado por ejemplo. Es un campo con una tapera, es lo que yo vi".

"Después hay que expresarlo de alguna otra forma, no copiarlo tal cual porque me aburre. Aplico las reglas del arte y, dentro de ellas, las que mejor me vienen a mí de acuerdo a lo que vengo desarrollando. Pero últimamente me salí un poco de esa cosa y busqué otras ideas. Una quiere ver qué hace con otra gama de colores que no es la que más le gusta, o qué hace con la figura humana que no es de mi preferencia, hay que probar", agregó.

Sobre El Espacio

"El Espacio" de El Periódico es un sitio dedicado al arte y la cultura. Está destinado a mostrar las creaciones de artistas locales y regionales, y también un punto de venta de sus obras, como una forma de apoyar la producción local y el sostenimiento económico de quienes la impulsan.

Respecto a este lugar, Rossiano opinó: "Lo interesante es que haya una galería de arte en San Francisco, un lugar puntual donde colocar una obra y que esté bien puesta. Y está Eugenio (Boc-Ho, curador) que sabe del tema. Te sentís cómodo en este lugar".

En cuanto a su propuesta, en tanto, sumó: "La gente me conoce un poco en la ciudad, pero siempre es lindo mostrar una obra nueva. Por ejemplo, el tema de las luces. Fue una experiencia de hace 4 o 5 años, nada más. Porque llega un momento en que decís 'esto ya lo sé hacer, no me devuelve nada emocional, busquemos otra cosa'. E hice esa experiencia con los vidrios".

La exposición, que se habilitó este lunes, permanecerá abierta hasta el sábado 17 de julio. Podrá visitarse de manera libre y gratuita, bajo protocolos de bioseguridad, de miércoles a viernes de 17 a 19 y los sábados de 10 a 12 y de 17 a 19. Las obras están a la venta.