"Me pone contento llegar a la última fecha con esta forma deportiva", dijo Torre

El entrenador de San Isidro valoró el trabajo del equipo tras la victoria ante Ameghino, que dejó al "santo" todavía con chances de clasificar a la postemporada. En un cierre maratónico de la fase regular, Los Halcones ganaron seis de los últimos siete partidos y no bajan los brazos.

San Isidro no baja los brazos y definirá su futuro en Armstrong.

San Isidro no baja los brazos y definirá su futuro en Armstrong.

San Isidro le ganó este lunes a Ameghino de Villa María y permanece con chances de meterse entre los clasificados a playoffs. Los Halcones volvieron a realizar un buen trabajo y su entrenador Sebastián Torre se mostró contento por la labor del equipo.

"Hace rato que estamos jugando bien, de los últimos seis partidos ganamos cinco. Sirve ganar así, ante un gran rival, en un partido muy trabajado donde nos vimos abajo en el marcador; además jugamos muy bien en Villa María. Ellos vinieron con varias ausencias, sin nada por jugar, ya estaban en playoffs y vinieron medio a ver que pasaba y cuando eso sucede los juveniles se agrandan; y eso pasó en el primer tiempo porque ellos jugaron bien con jugadores que siempre fueron de un rol de reparto o ni siquiera eran determinantes. Ameghino jugó bien y nosotros por suerte ganamos", dijo el DT.

Más allá de las ausencias del rival, Torre destacó lo hecho por San Isidro los escollos que tuvo que sortear durante la temporada con la baja de tres jugadores confirmados en la previa al inicio del torneo (Ludueña, González y Barovero), lesiones en la previa a la primera burbuja, plantel afectado por Covid y recambio de jugadores para moldear el estilo de juego. "Me parece que hay que ver lo nuestro, que está siendo bueno, debería durar 10 fechas más el torneo. No quiero decir ninguna barbaridad, pero se nos han ido jugadores y no hubo tantos cortes, la remamos y la remamos", indicó.

"El rival venía a defender porque tiraba Barovero, los rebotes eran de González, a la bola la levantaba Ludueña y termina debutando Solari -que viene de jugar en el Torneo Federal- y teniendo rol protagónico. Los que vinieron a ser complemento han tenido también un rol protagónico y se la han bancado. Vino un americano y se fue solo, se fue la Tota (Tomás Aimaretti) y seguimos. En la primera burbuja sin Ligorria, sin Gómez Quinteros y llegar a la última fecha con esta forma deportiva me pone contento, estoy contento porque lo merece el grupo y el club. Estoy contento porque nos fuimos reinventando", concluyó.

"Estoy agradecido a Dios y a los jugadores por llegar a la ultima fecha en un club tan importante como San Isidro, que me dio la oportunidad de trabajar profesionalmente en Córdoba. El primero fue Oberá, pero el primero en Córdoba fue San Isidro", señaló el entrenador.

Con respecto a lo que viene, Torre fue determinante: "Único partido, no hay mañana literalmente. Es una final que no da un ascenso o un título, pero si queremos seguir es el juego final".

En la última fecha, San Isidro visitará a Deportivo Norte el próximo miércoles en Armstrong, sin embargo el partido podría postergarse ya que Sportivo América -rival directo en la lucha por la clasificación- reportó casos positivos de Covid en su plantel y habrá que esperar lo que se decida en la AdC.

Por lo pronto, el "rojo" ya tiene planes. "Si todo sigue igual, mañana tenemos práctica, video y el miércoles nos vamos", cerró el DT.