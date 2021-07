Comienzan las inscripciones para obtener créditos Casa Propia y Procrear II

A partir de este lunes 5 de julio se encuentran abiertas las inscripciones para aquellas personas que cumplan los requisitos y deseen participar en el sorteo de 54 mil créditos hipotecarios para la construcción, refacción o compra de viviendas, como también para más de mil viviendas en 21 predios urbanísticos Procrear II, desarrollados en 11 provincias argentinas.

En lo referido a las líneas Casa Propia, para este mes se sortearán 25.000 créditos para refacciones o terminaciones, dirigidos a todos aquellos inscriptos que, habiendo cumplido con los requisitos correspondientes, no resultaron ganadores en una primera instancia. Esta modalidad permite obtener entre $100.000 y $240.000 a pagar en 36 meses.

En tanto que también inician las inscripciones para el sorteo de 21.113 créditos a tasa cero para construcción de viviendas, indicó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce Jorge Ferraresi. Estas líneas otorgan hasta $4 millones a 30 años y con capital ajustable por tasa HogAr para la construir unidades nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio.

Por otra parte, desde la cartera informaron a través de su cuenta de Twitter, la apertura de inscripciones para viviendas en predios urbanísticos que se encuentran en CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Salta Jujuy, Mendoza, Neuquén, Chubut, Corrientes y Misiones.

En lo referido a la provincia de Córdoba, esos predios se encuentran en San Francisco y Morrison, por lo cual quienes acrediten domicilio en esas localidades, podrán ingresar sus solicitudes, en la página web habilitada para tal fin.

Al igual que otras líneas de créditos hipotecarios lanzadas por el gobierno nacional, en este caso "se adopta una nueva fórmula de actualización crediticia que se vincula con la variación salarial y protege los ingresos de los adjudicatarios y adjudicatarias. La fórmula HogAr reemplaza a las UVAs y otorga mayor previsibilidad y transparencia en el acceso a las soluciones habitacionales".

Los requisitos para acceder al Procrear II

Según lo estipulado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para registrarse es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

– No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años;

– No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción;

– Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente;

– Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país;

– Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción;

– Acreditar el estado civil declarado, excepto el estado civil soltero.

– Además, presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder;

– Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVyM y 8 SMVyM;

– Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada;

– No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente; El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos como matrimonio, unión convivencial, o unión de hecho.

Es importante tener en cuenta que todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

El objetivo de esta línea es brindar acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los desarrollos urbanísticos de Procrear en los distintos puntos del país, realizados por empresas constructoras que se presentaron a los distintos procesos licitatorios y resultaron ganadoras. (Cba 24N)