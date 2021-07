Ginés González García fue increpado al volver a la Argentina y lo escoltó su seguridad privada

"Deberías irte de vacaciones a Venezuela amigo, no a España", fue una de las críticas que recibió al volver al país.

El ex ministro de Salud Ginés González García fue increpado esta mañana al arribar al país desde España en medio de la polémica por los varados en distintos puntos del mundo por las restricciones que impuso el Gobierno Nacional.

González García viajó a España el mes pasado para vacacionar y para participar como profesor invitado en charlas de distintas universidades, en tanto que se reunió con el empresario Hugo Sigman al llegar al Viejo Continente.

"Deberías irte de vacaciones a Venezuela amigo, no a España" y algo vinculado al robo de vacunas son las cosas que se escucharon mientras el ex ministro bajaba del avión. También se lo criticó por haber viajado en una aerolínea europea y no en Aerolíneas Argentinas.

Lo que llamó la atención a varios pasajeros fue que el ex ministro fue escoltado por cuatro personas que conforman su seguridad privada. Además, no está claro si fue al centro de testeo de Ezeiza o si se realizó un testeo por otro lado. El ex funcionario deberá realizar una cuarentena por siete días de acuerdo a las instrucciones de la autoridad sanitaria. (NA)