Quedó firme el procesamiento al fiscal federal de San Francisco Luis Viaut

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó este lunes el procesamiento al fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut y también de otras tres personas, involucradas en supuestos pedidos de dinero en la tramitación de causas.

Cabe recordar que el procesamiento fue dispuesto por el juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, tras la investigación que llevó adelante la fiscal subrogante María Marta Schianni.

Los delitos que se le atribuyen a Viaut son “tráfico de influencias” y “concusión agravada”. Tanto el funcionario como uno de sus empleados y mano derecha, Darío Fabián Rivarola, están acusados de solicitar dinero para favorecer la situación de personas investigadas por el fiscal.

El procesamiento fue apelado por Viaut pero hoy la Sala B de la Cámara Federal valoró la existencia de numerosos indicios que permiten confirmar la instrucción.

Los delitos

Sintéticamente, a Viaut se lo acusa primero de pedir $2,5 millones al gerente de la cooperativa de Las Cañitas (El Tío), Pablo González, y al presidente de la entidad, Juan Domingo Solá, para frenar una causa judicial por presuntas irregularidades. Esto fue negado por el fiscal, declarando que no tuvo participación alguna.

El segundo delito que se le achaca ocurrió también el año pasado. El empresario Víctor Hugo Brugnoni aseguró que pagó US$17.100 para que liberen al hijo en una causa radicada en la Justicia provincial, dinero que se repartió desde dentro de la Fiscalía federal, según aportó el propio procesado.

En este último caso hay un reconocimiento del fiscal apuntado por la Justicia. Viaut contó en conferencia de prensa que un amigo lo llamó para indicarle que otra persona (Brugnoni) tenía problemas con su hijo detenido por abuso sexual y que buscaba una especie de asesoramiento: “Como cuando uno tiene un problema de salud grave, tiene al médico, pero apela a la curandera para salvarse. En este caso, se solicitó un dinero para las gestiones, se trató de asesorarlo”, reconoció en diálogo con la prensa. Asimismo sostuvo que era algo “totalmente ajeno” a su función, al no tener competencia en la causa. “Nunca hablé con un fiscal o un juez. No los conozco, ni correspondía. Por esto no corresponde el tráfico de influencia que se me achaca”, se defendió. Sin embargo, admitió cobrar la jugosa cifra en dólares que luego dividió.

Aval a la investigación

El aval del procesamiento tuvo el voto a favor del juez de Cámara Abel Sánchez Torres y la adhesión de su par Liliana Navarro, según pudo conocer El Periódico.

Sánchez Torres marcó que obran en la causa el detalle de llamadas entre Viaut, Rivarola, el denunciante y otro imputado que participó de las reuniones, del que surgen numerosas comunicaciones entre todos ellos en momentos previos y posteriores a las reuniones descriptas por el denunciante, así como también se probó que algunos de ellos se encontraban en las localidades donde se desarrollaron las reuniones.

También concluyó que Viaut habría asumido un rol protagónico y era quien daba las directivas, valiéndose de su función en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de la Fiscalía Federal de San Francisco.

Por otra parte, también se confirmó el procesamiento del fiscal –que tiene pedido de licencia- por tráfico de influencias. Se lo acusa de recibir 17 mil dólares presuntamente para realizar gestiones destinadas a mejorar la situación procesal del hijo de quien habría hecho el pago -detenido por una causa en la Justicia provincial-, utilizando a Rivarola y otros dos imputados como intermediarios.

Algo que se tuvo en cuenta como comprometedor fue el secuestro de dólares y pesos de la oficina que Viaut ocupaba en la Fiscalía Federal.

Asimismo, la Cámara Federal confirmó el embargo impuesto a Viaut por 12 millones de pesos, reduciéndose el que se les trabó a los otros dos imputados.