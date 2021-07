Federal A: se completó la décima fecha, Sportivo quedó a 10 puntos de la cima

Se completó este sábado la 10° fecha del Federal A que tiene a un Racing de Córdoba imparable, que volvió a ganar, esta vez ante Unión de Sunchales y sigue en la cima de la tabla. La Academia cordobesa aprovechó los empates de sus perseguidores y estiró su ventaja.

En tanto, Sportivo Belgrano -que empató 2-2 con Sportivo Las Parejas- continúa en la quinta posición, pero a 10 puntos de Racing. La Verde suma 13 unidades, ahora junto a Boca Unidos, Defensores de Belgrano y Depro que hoy ganaron y lo alcanzaron.

Resultados de la 10° fecha de la Zona B:

Viernes | Sportivo Belgrano 2-2 Sportivo Las Parejas

Árbitro: Enzo Silvestre

Sábado | Depro 2-1 Douglas Haig

Árbitro: Jorge Sosa

Sábado | Crucero del Norte 0-0 Chaco For Ever

Árbitro: Nahuel Viñas

Sábado | Def. de Belgrano 2-1 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Brian Ferreyra

Sábado | Unión (Sunchales) 1-2 Racing (Cba)

Árbitro: Guillermo González

Sábado | Sarmiento 0-3 Boca Unidos

Árbitro: Nelson Bejas

Sábado | Gimnasia y Tiro 1-1 Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Francisco Acosta

Libre: Central Norte

La tabla

-Los primeros de cada zona se enfrentaran por el 1er ascenso. -Del 2 al 8 clasifican a la Eliminatoria por el 2do ascenso.

Así se juega la 11° fecha

Miércoles 14.45 hs| Douglas Haig vs. Def. de Belgrano

Árbitro: Sergio Testa

Miércoles 15 hs | Racing vs. Crucero del Norte

Árbitro: Gustavo Benites

Miércoles 15 hs | Juv. Unida (G) vs. Sarmiento

Árbitro: Jonathan Correa

Miércoles 15 hs | Boca Unidos vs. Sportivo Belgrano

Árbitro: Fernando Brillada

Miércoles 15 hs | Sp. Las Parejas vs. Depro

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Miércoles 15 hs | Gimnasia (CdU) vs. Unión (Sunchales)

Árbitro: Joaquín Gil

Miércoles 15.30 hs | Chaco For Ever vs. Central Norte

Árbitro: Carlos Córdoba

Libre: Gimnasia y Tiro