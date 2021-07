Día del Cooperativismo: el Grupo Cooperativo Mutual será organizador de los actos centrales en Devoto

Este sábado se conmemora el Día Mundial del Cooperativismo, una fecha que no pasará desapercibida en Devoto, capital provincial de las entidades de la Economía Social.

Este año la fecha tendrá connotaciones especiales porque el Grupo Cooperativo Mutual, presidido por Domingo Benso, será organizador de los actos centrales. Además, porque se contará con la presencia del presidente del Inaes, Alexandre Roig, quien estará acompañado de autoridades del Mutualismo y Cooperativismo nacionales y latinoamericanas, además de autoridades del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Las actividades previstas comenzarán a las 15 y comprenderán, entre otras cosas, la inauguración de la cancha de pádel y del quincho lindante de Sociedad Sportiva Devoto, evento enmarcado en el centenario de la institución. También habrá un recorrido por los barrios Santa Lucía, Independencia y Ayres del Sur. Asimismo, se inaugurará el salón de trabajo de la Cooperativa “Soy Vos”, integrada ésta por jóvenes con discapacidad.

Por otra parte, se hará un recorrido por la fábrica de recuperado de plástico y una visita a la obra de ampliación en el sector administrativo y productivo de CAPYC, División Dulce de Leche, completando con la visualización del galpón de 3 mil m² cubiertos, también en construcción de CAPYC División Envases.

Seguidamente habrá una visita al salón de Sociedad Cosmopolita, patrimonio cultural de la Provincia de Córdoba, que está en proceso de refacción; una visita a la fábrica textil SolSport, que anexó el tercer turno de trabajo, completando las 24 horas de producción; y una visita a la Fábrica de Envases Termoformados presentando las máquinas adquiridas recientemente.

Se estima que el circuito tendrá una duración aproximadamente de dos horas. A las 17, en tanto, se realizará el acto inaugural de la Proveeduría Mutual SuperSol y puesta en funcionamiento del Sistema de Fibra Óptica al Hogar, ocasión en la que se conmemorará el Acto del Día Internacional de la Cooperación.

Por protocolo, el acto será virtual y podrá ser seguido a través de la transmisión en vivo de la FanPage del Grupo Cooperativo Mutual Devoto y por el canal de Youtube de Multimedio Devoto.

“Todo lo que el sistema genera como recurso lo vuelve a reinvertir”

Marcelo Cortese, de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, dialogó con El Periódico acerca de la fecha y se refirió al crecimiento de Devoto, referente en economía social.

“Los devotenses sentimos que aunando esfuerzos, con todas estas entidades trabajando de manera conjunta, apoyándose unas con otras, porque estamos hablando de que la Sociedad Cosmopolita es una entidad mutual, que CAPYC es una entidad cooperativa, uniéndose los dirigentes y después toda la estructura, esa fuerza puesta de manera conjunta de las entidades es el eslabón que permite que estas cosas se concreten. Por ejemplo la proveeduría, que está construida por CAPYC pero le concede la administración y el uso a la entidad mutual, que es la Sociedad Cosmopolita”, reflejó Cortese.

Tras ello agregó: “Si estas empresas tuvieran dueños, quizá se juntarían todos los meses y verían cuanto dejó el negocio y cada uno retiraría su parte e invertiría, por ejemplo, en campos o propiedades. En cambio acá todo lo que el sistema genera como recurso lo vuelve a reinvertir. Hoy son estas obras. Algunas cubren necesidades sociales, como las que se hacen en el club”.

Otro ejemplo, afirmó, es el de la proveeduría: “Piensa ser muy competitiva en precios porque va a poder comprar a través de cadenas de cooperativas a nivel nacional, va a obtener muy buenos precios y va a permitir que el asociado de Devoto compre y le salga un 5 o un 8 por ciento menos. Le va a significar un ahorro. También de alguna manera lo hace sentir orgulloso de contar con un lugar que reúna todas las condiciones”.

Generación de empleo

Cortese sostuvo que la unión de las entidades y la reinversión permanente para generar más trabajo hace que prácticamente no haya desocupación en la vecina localidad: “Hace que no existan los planes sociales y que la gente no tenga que ir a los entes públicos a pedir asistencia para poder sobrevivir. En Devoto hoy casi no existe la desocupación, el que tiene ganas de trabajar tiene dadas todas las posibilidades. Es un sistema que inyecta permanentemente trabajo. Cobro mi sueldo y buena parte del sueldo lo distribuyo en la localidad. Si uno ve en las afueras de Devoto el nivel de construcción y lo que se está haciendo, eso no es obra de la casualidad, es porque existen puestos de trabajo”, aseguró.

Actividades previstas

Cortese se mostró satisfecho por el cronograma de actividades estipulado para el sábado. “El motivo principal es la apertura de la proveeduría, que es un sueño largamente pensado, ideado, imaginado, del Grupo Cooperativo Mutual Devoto. Desde el primer día en que se compró el lote para realizar esta actividad ya transcurrieron 5 años. Fue porque se lo quiso hacer a la atura de la circunstancias. Tiene 2 mil metros cubiertos. Hoy el supermercado más grande de Devoto no supera los 250 metros cubiertos, para tomar dimensión de lo que va a ser. La pandemia hizo que se postergara la inauguración. Y este año, cuando ya se pudo avizorar una fecha de inauguración, a la gente de la comisión directiva le pareció que estaba bueno enfocarlo dentro del Día Internacional del Cooperativismo”, explicó.

Respecto de las obras, Cortese detalló: “También ese año coincide de alguna manera que el club cumple sus 100 años, que forma parte del Grupo Cooperativo Mutual Devoto, entonces también ahí se inauguran algunas obras que están a terminarse pero en plena marcha, como es el caso de los vestuarios del gimnasio de vóley y básquet. Se hizo un quincho bastante importante en las instalaciones del club. Ampliaron la administración de la fábrica de dulce de leche y ampliaron la fábrica con la compra de cinco máquinas que van a aumentar la capacidad de envases plásticos en un 30% de lo que actualmente produce. Fue una inversión que superó el millón y medio de dólares. El recambio completo del techo del salón social de la Sociedad Cosmopolita, de la sala principal y de la planta alta, casi 5 millones de pesos de inversión”.

Sobre la presencia de Roig, Cortese se mostró satisfecho y expresó: “Aprovechando la oportunidad para hacer el acto de la inauguración de la proveeduría le pareció a la gente de la comisión directiva que era oportuno invita al presidente del INAES y de alguna manera hacerlo partícipe de toda estas cosas que se van a poner en marcha. Algunas se están concretando, otras ya están terminadas. Se está construyendo un depósito a la vera de la ruta 19 de 3 mil metros cuadrados cubiertos, eso es de CAPYC envases. Hay un trabajo muy importante que está haciendo la gente de la Cooperativa ‘Soy Vos’, donde también se quiere mostrar la integración que existe en nuestra localidad con respecto a los chicos con discapacidad que ya se empiezan a convertir en adolescentes. Es una forma de hacerlos sentir partícipes y útiles en la sociedad. Lo invitaron a Roig, él de alguna manera ya conocía bastante de toda la actividad que el grupo viene desarrollando en todo este tiempo y él quiere continuar lo que había promovido Mario Cafiero, que era que las instituciones de la localidad tienen que tratar de integrarse y trabajar de manera conjunta, aunar esfuerzos y en eso tratar de que el municipio se sume”.

Por su parte, Cortese también se refirió a la fábrica textil, que anexó un tercer turno de trabajo: “La fábrica de ropa también es importante porque es una fuente de trabajo. Hay muchas mujeres que trabajan, que a veces son las que no tienen tantas oportunidades. Además, la apertura de la proveeduría va a incorporar 20 nuevos puestos de trabajo. Y esas inversiones que se hicieron en las máquinas que se han comprado para Capyc envases, que son dos termoformadoras, una extrusora, una impresora y un molino también al ampliar la capacidad productiva va a generar nuevos puestos de trabajo”.

Cronograma

- 15:00: En el marco del centenario del club local Sociedad Sportiva Devoto, inauguración de cancha de pádel y quincho lindante.

- Recorrido por los barrios Santa Lucía, Independencia y Ayres del Sur.

- Inauguración del salón de trabajo de la Cooperativa “Soy Vos”, integrada ésta por jóvenes con capacidades diferentes.

- Recorrido por la fábrica de recuperado de plástico.

- Visita a la obra de ampliación en el sector Administrativo y Productivo de CAPYC División Dulce de Leche, completando con la visualización del galpón de 3.000 m2 cuadrados cubiertos también en construcción de CAPYC División Envases.

- Visita al Salón de Sociedad Cosmopolita, patrimonio cultural de la provincia de Córdoba en proceso de refacción.

- Visita a la fábrica Textil SolSport que anexó el tercer turno de trabajo, completando las veinticuatro horas de producción.

- Visita a la Fábrica de Envases Termoformados presentando las máquinas adquiridas recientemente.

Se estima que el circuito tendrá una duración aproximadamente de dos horas.

A las 17, en tanto, se realizará el acto inaugural de la Proveeduría Mutual SuperSol y puesta en funcionamiento del Sistema de Fibra Óptica al Hogar, ocasión en la que se conmemorará el acto del Día Internacional de la Cooperación.