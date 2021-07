"Lo sentimos y nos golpea no poder ganar, sobre todo de local", dijo Martelotto

Tras el empate 2 a 2 de Sportivo Belgrano con Sportivo Las Parejas, el entrenador Bruno Martelotto lamentó los puntos perdidos de local, pero remarcó que la manera de salir de esta situación -donde lleva 5 empates en 6 partidos- es trabajando.

"Los arranques fueron buenos, en el primer tiempo y en el segundo. En el primer tiempo manejamos bien la pelota en los primeros 12 o 15 minutos, habíamos tenido algunas aproximaciones y después el rival nos fue llevando. Sabíamos que era un rival que juega bien, que tiene futbolistas desequilibrantes y un buen funcionamiento, que tendría que tener más puntos de los que tiene. Nos hizo jugar incómodos y por momentos, en el primer tiempo, nos superó, pero el equipo tuvo la inteligencia para sostenerlo e hizo los goles", dijo el entrenador.

Y agregó: "En el segundo tiempo tratamos de corregir, equiparamos el mediocampo con Aguirre, hasta el gol. Hasta los 20 minutos del segundo tiempo el equipo lo venía sosteniendo bien, sin pasar grandes sobresaltos y después del 2-1 el equipo se fue quedando, el rival nos fue empujando, nos hace el gol y lo podíamos haber perdido en algún momento. Hay que reponerse rápidamente, hay que seguir mejorando, corregir los errores y de una vez por todas, más en estos partidos donde lo tenés que sostener y terminar con los tres puntos".

Sequía de victorias

Con respecto a la importante sequía de triunfos que tiene Sportivo Belgrano, el DT indicó: "Obviamente que el equipo va a estar golpeado porque estaba ganando 2 a 0 en un partido super difícil, muy complicado y ponerse dos veces en ventaja no es poca cosa. Nos golpea no poder ganar, sobre todo de local en un torneo muy parejo y estos puntos de local cuestan mucho recuperarlos, pero ya está, el partido se dio así, lo empatamos y la única manera de dar vuelta esto es pensar en lo que viene: dos rivales en una semana y hacer lo mejor posible en estos días que quedan para preparar el partido en Corrientes".

Los cambios

Martelotto también explicó lo que buscó con los cambios realizados en el partido. "En el entretiempo buscamos corregir el mediocampo, no porque Alan haya estado haciendo un mal partido, estaba haciendo un partido correcto pero teníamos que sostenerlo más. Habíamos conseguido el gol, quisimos darle más equilibrio y a mi entender lo conseguimos en esos primeros 20 minutos, después con el gol sentimos el golpe. El factor anímico empieza a jugar su partido también, el rival se agranda y lo pagamos", dijo el DT.

Lo que viene: Boca Unidos

"Mañana volvemos a entrenar para preparar el partido, se va a sentir el golpe porque otra vez de local dejar puntos no es algo que queremos. Sabíamos que el otro día el equipo no jugó bien en Douglas, pero son partidos complicados, una cancha difícil y empatamos. Hoy claramente necesitábamos ganar y no lo hicimos, el equipo lo siente pero vamos preparándonos de la mejor manera y trataremos de ir a Corrientes a ganar", cerró Martelotto.