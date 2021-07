Agredió a su expareja y fue detenido

Un hombre de 30 años fue detenido en las últimas horas en Frontera, sospechado de agredir a su expareja en Frontera, informa Diario La Opinión.

En base a la información del medio rafaelino, anoche, ante personal de la Policía de Frontera, una mujer manifestó que su expareja, de quien está separada hace un año, y con quien tiene dos hijos de 2 y 9 años, la agredió físicamente.

Siempre de acuerdo a esta información, uno de sus hijos le dijo que el papá estaba afuera y que la llamaba. Al salir, la mujer se percató de que el sujeto ya estaba en el patio y se mostraba muy alterado, por lo que le solicitó que se retirase. Fue entonces que el hombre le pegó un puñetazo en la cara, a la vez que la amenazó con prenderle fuego la casa. En ese acto, el agresor agarró al niño más pequeño y se lo llevó.

En base a lo indicado, la mujer agregó que pese a que le gritó que lo dejara, el hombre no lo hizo y no regresó. Además, expuso que su deseo era que el sujeto le devolviera a a su hijo y que no se acercara más a su casa. También solicitó una prohibición de acercamiento hacia su expareja.

Los policías trasladaron a la mujer hasta el Hospital Iturraspe de San Francisco, donde se constató que exhibía lesiones.

Más tarde, en una vivienda de Calle 68 al 100, el individuo fue detenido. A posterior, el menor fue entregado a su progenitora. Finalmente, el hombre fue trasladado hasta la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía.