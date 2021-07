“Me salió del corazón ayudar”, dijo el policía que le compró zapatillas a una mujer

Franco Gastaldi (32), sargento de la Policía de la Provincia de Córdoba, vivió un jueves diferente, casi sin buscarlo. Tuvo un gesto enorme hacia una vecina mientras cumplía tareas como adicional en la sucursal céntrica del Banco Córdoba, el que quiso que pase desapercibido. Sin embargo, El Periódico lo hizo conocer y los mensajes de felicitaciones y agradecimiento por su conducta se destacaron a lo largo del día en las redes sociales.

“Lo tomo como un gesto. Estaba en el interior del banco trabajando y esta persona ingresó, era una señora que debía sacar dinero del cajero”, comenzó contando Gastaldi, quien jura que no le gustan las cámaras ni los micrófonos.

El uniformado advirtió que la mujer se encontraba desabrigada en un día muy frío, con un calzado muy desgastado, en una semana de temperaturas bajo cero: “Cuando termina de retirar el dinero la llamo, le hablo despacio y le pregunto por su situación. Me dice que este dinero que sacó es para comer y que no le alcanza para otra cosa”.

A Gastaldi le llamó la atención que la mujer se encuentre desabrigada pero sobre todo su calzado que se parecía a una alpargata de verano: “Me dice primero que en la casa tenía otras zapatillas, creo que por vergüenza. Luego me aclara que no. Ahí le digo que vaya al negocio que está en frente del banco (venden calzado) y que se compre una que le guste que yo después iba y la pagaba. Me salió del corazón, puede ser tu mamá, tu abuela, ella se fue feliz, me agradeció y me saludó”, contó.

Por último, el sargento indicó que él y su mujer tienen trabajo, que pueden vivir bien y darse algún gusto y agregó: “Hay gente que no puede, otras que no ayuda por la situación económica. Nosotros si podemos ayudar lo hacemos”.