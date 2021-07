Le robaron la moto del complejo donde vive

Una joven fue víctima, en las últimas horas, del robo de su moto, la que le sustrajeron del complejo de departamentos donde vive, sobre Pueyrredón al 1200.

Según contó a El Periódico, el hecho ocurrió entre la noche del miércoles y esta mañana. "Ayer llegué de trabajar a las 22, dejo la moto, es un pasillo largo y atrás hay dos departamentos más, atrás esta todo cubierto y tengo la pieza y la dejo al lado de la ventana de la pieza. En el pasillo hay otros departamentos y hay una puerta de rejas que siempre está con llave, de esa puerta cada uno tiene su llave. Y esta mañana cuando me levanto para ir a trabajar no estaba más la moto", explicó la damnificada, que aseguró que la puerta no estaba forzada.

La joven confía en poder encontrarla debido a que en el sector hay varias cámaras de seguridad.

La moto robada es una Honda Wave 2016 negra, sin calcomanías y sin patente, la que se encontraba dentro del baúl ya que se había roto. Tenía una funda lila que decía "LG por siempre #29".

En caso de poder aportar información, la joven agradeció que llamen al (03564) 15678532.