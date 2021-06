Sportivo Belgrano: árbitro confirmado para el duelo del viernes

El Consejo Federal de Fútbol dio a conocer los árbitros y la programación completa de la 10° fecha del torneo Federal A. En el encuentro que protagonizarán Sportivo Belgrano y Sportivo Las Parejas será Enzo Silvestre (Foto de portada) quien encabece la cuaterna arbitral.

Silvestre estará acompañado por Mariano González y Maximiliano Moya, todos de Santa Fe. En tanto, el cuarto árbitro será Fernando Rekers de Córdoba.

Así se juega la fecha de la Zona B:

Viernes 17.15 hs | Sportivo Belgrano vs. Sportivo Las Parejas

Árbitro: Enzo Silvestre

Sábado 15 hs | Depro vs. Douglas Haig

Árbitro: Jorge Sosa

Sábado 15 hs | Crucero del Norte vs. Chaco For Ever

Árbitro: Nahuel Viñas

Sábado 15.30 hs | Def. de Belgrano vs. Gimnasia (CdU)

Árbitro: Brian Ferreyra

Sábado 15.30 hs | Unión (Sunchales) vs. Racing (Cba)

Árbitro: Guillermo González

Sábado 15.30 hs | Sarmiento vs. Boca Unidos

Árbitro: Nelson Bejas

Sábado 15.30 hs | Gimnasia y Tiro vs. Juv. Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Francisco Acosta

La tabla

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Racing (C) 20 9 6 2 1 13 1 +12 2 Gimnasia (S) 18 9 5 3 1 13 7 +6 3 Chaco For Ever 16 9 4 4 1 16 8 +8 4 Central Norte (S) 15 9 3 6 0 14 9 +5 5 Sp. Belgrano (SF) 12 9 2 6 1 12 10 +2 6 Sarmiento (R) 12 9 3 3 3 10 11 -1 7 Union (S) 10 8 2 4 2 9 9 0 8 Defensores (P) 10 8 2 4 2 7 7 0 9 Defensores (VR) 10 8 3 1 4 9 10 -1 10 Boca Unidos 10 8 2 4 2 9 11 -2 11 Gimnasia (CdU) 10 8 3 1 4 7 10 -3 12 Douglas Haig 7 8 2 1 5 5 6 -1 13 Crucero (M) 7 8 2 1 5 5 15 -10 14 Sp. Las Parejas 6 8 1 3 4 5 10 -5 15 Juv. Unida (G) 3 8 0 3 5 5 15 -10