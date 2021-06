A ocho años de la gloria, una bandera homenajea al gran capitán del ascenso

Este miércoles se cumplen 8 años del ascenso de Sportivo Belgrano a la B Nacional. El 30 de junio de 2013, con un gol agónico de Juan Manuel Aróstegui a los 48 minutos del segundo tiempo, la Verde igualaba 1-1 con Santamarina de Tandil y ascendía la asegunda división del fútbol argentino.

Aquel día, el estadio Oscar C. Boero fue colmado por más de 15 mil personas que estallaron de alegría. Esa alegría, se multiplicó por toda la ciudad y la región y puso al fútbol de nuestra ciudad en el punto más alto de su historia.

A ocho años de aquella proeza, sin lugar a dudas los hinchas de la Verde reviven ese día con miles de emociones que les recorre el cuerpo. Es el caso de Martín Vagliente, el "Gringo", un reconocido hincha que decidió homenajear al gran capitán del equipo Luciano Mazzina, que tuvo que ver la final desde afuera por haber sido expulsado en el partido de ida.

Vagliente estuvo en todos los rincones del país acompañando a la Verde y en este 2021 hizo una bandera con la imagen de Mazzina, la leyenda de "Il capitano infinito" y una frase que agrega: "El Boero, tu casa".

"Surgió en un asado, con amigos. Nos decidimos a hacerla y encontramos a un muchacho que hace aerografías (Joaquín Juárez), le pasé la idea y le gustó porque él también es hincha de Sportivo. Él también hizo algunos modelos y le agregamos una frase porque la idea era, más que todo, homenajear al gran capitán que dejó bien parado a Sportivo Belgrano", contó Vagliente.

"En su momento también habíamos hecho la camiseta de Super Barucco, que lo homenajeamos a él y la usó en dos partidos del torneo", dijo Vagliente.

La bandera es nueva, se hizo este año y tiene apenas unos cuatro partidos. "Por su edad sabíamos que no iba a volver como jugador y estuvo la posibilidad para que venga como técnico pero no se dio. Entonces para nosotros esta era la forma de homenajearlo y que esté siempre presente en la cancha de Sportivo, en el Boero que es su casa, que tanto defendió y nos llevó a ascender", explicó Vagliente.

"Los homenajes hay que hacerlos en vida, la idea era homenajear a un gran tipo, a un gran ser humano sobre todo y al margen de lo que fue dentro de la cancha, que fue un ídolo para todos los hinchas de Sportivo", destacó.

"Vos estás loco"

La reacción de Luciano Mazzina fue de sorpresa y agradecimiento. "Vos estás loco", le contestó a Vagliente cuando este le envió las fotos de la bandera. El ex jugador, ahora radicado en Mar del Plata, se mostró muy agradecido y señaló en diálogo con El Periódico que "es un reconocimiento que no tiene precio, no tiene valor. Es inexplicable y hermoso".

"Cuando la vi no lo podía creer, él es un laburante que se solventaba por sí mismo todos los viajes y donde jugaba Sportivo estaba siempre ahí. Jugábamos en Salta, Misiones y siempre estaba; siempre alentando y nunca se lo escuchó con agravios, todo lo contrario. Siempre estaba con palabras de aliento cuando las cosas no salían, la verdad que un fenómeno el Gringo. De esos hinchas invaluables que siempre está al pie del cañón", contó Mazzina.

Y agregó: "Para mí es un orgullo, en realidad es inexplicable. Igual que la distinción que me hizo la directiva encabezada por Juanma que le pusieron mi nombre a una cancha de entrenamiento. La verdad que estas cosas son mimos al alma de uno".

Por el país con Sportivo

Vagliente ya no cuenta los lugares que visitó acompañando a la Verde, prefiere arrancar por los lugares que no visitó, porque son mucho menos. “Nos falta Tierra del Fuego, Santa Cruz, Jujuy; viajamos a todos lados con los chicos de la peña "Lola" Hernández; a Formosa, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes, Río Negro, ahí la gente de Roca nos regaló cajones de manzanas. Hay anécdotas por doquier”, contó entre risas.

Hace varios años, Vagliente se ubica en la tribuna norte junto a los muchachos de la peña Horacio "Lola" Hernández, que hoy extrañan en demasía los domingos de cancha en el Boero. “Se extraña la previa e ir de local, es ir a colgar la bandera el domingo y ya tenés que salir, lamentablemente nos duele muchísimo, más a uno que es hincha y fanático desde hace mucho. Pero se entiende, por más fanatismo que uno tiene, sabemos que no se puede así que esperamos volver pronto”, relató.

Los recuerdos son miles y las locuras hechos por la Verde son un poco más. "Salir antes de trabajar, pedir horas y viajar para ver a Sportivo. En el partido con River pedí unas horas en el laburo, me fui volando en auto a Catamarca y al terminar el partido volví a casa, llegué a la mañana, me bañé y me fui a trabajar. Pasa el tiempo y te das cuenta que estaba loco, no sé si lo volvería hacer", comentó el Gringo.

"Me vienen muchas cosas a la cabeza, ahora lo positivo es que Juanma y todo su equipo de trabajo y el cuerpo técnico es de la ciudad y están haciendo muy bien las cosas empezando unas bases fuertes para que en unos años podamos llegar a lograr el ascenso que todos quieren", agregó.

Un poco de cultura también. "Hemos visitado muchos lugares acompañando a Sportivo, Cataratas, Palacio San José, estuvimos por todos lados y aprovechamos para hacer un poco de cultural también porque nos permitió conocer otros lugares, historia y cultura de la Argentina", comentó Martín Vagliente.