Sortearon el fixture de la Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional de Fútbol sorteó este martes desde las 17 horas el fixture del nuevo torneo del fútbol local que comenzará el fin de semana del 17 y 18 de julio. El torneo se jugará todos contra todos, a una rueda y con promedios, aunque no habrá descensos.

Debido a lo acotado del calendario, sobre todo por las múltiples competiciones internacionales, habrán "cinco fechas entre semanas". El superclásico volverá, después de tres ediciones en la Bombonera, al Monumental y se dará en la fecha 14. River y Boca se enfrentará en Núñez el domingo 3 de octubre.

Así se jugará la primera fecha:

Unión vs. Boca

Central Córdoba vs. Banfield

Arsenal vs. San Lorenzo

Newell's vs. Talleres

Independiente vs. Argentinos Jrs.

Sarmiento vs. Estudiantes

Aldosivi vs. Patronato

Gimnasia vs. Platense

Vélez vs. Racing

Godoy Cruz vs. Rosario Central

Huracán vs Defensa y Justicia

Lanús vs Atlético Tucumán

River vs. Colón

Los clásicos del nuevo torneo:

Independiente - Racing: fecha 5 - se jugaría 7 o 8 de agosto.

Newell's - Rosario Central: fecha 7 - se jugaría 21 o 22 de agosto.

River - Boca: fecha 14 - se jugaría el 3 de octubre.

Lanús - Banfield: fecha 16 - se jugaría 16 o 17 de octubre.

Huracán - San Lorenzo: fecha 18 - se jugaría 23 o 24 de octubre.

Gimnasia - Estudiantes: fecha 24 - se jugaría 27 o 28 de noviembre.

Unión - Colón: fecha 25 - se jugaría 4 o 5 de diciembre.

Las Copas

El campeón del torneo de la Liga Profesional de Fútbol ganará su pasaje a la Copa Libertadores 2022. Debido a que la Argentina tiene seis lugares, Colón ya tiene su plaza por ganar la Copa Liga Profesional y el equipo que levante la Copa Argentina se llevará otro cupo.

Los últimos tres lugares se fijarán por los tres primeros equipos de la tabla general anual. Allí se acumularán los puntos logrados en los 13 partidos de la fase de grupos de la Copa Liga Profesional y el próximo torneo que elevará ese número a un total de 38 encuentros. El tercer club que complete el podio accederá al repechaje del torneo continental.

Además, para la Copa Sudamericana 2022 también habrá seis equipos y Banfield cuenta con su lugar asegurado luego de ganar la final de la Copa Diego Maradona a Vélez mientras que los cinco restantes saldrán de esa tabla anual. De repetirse el equipo que ya está clasificado, le dejará su lugar a la siguiente institución.