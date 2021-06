Comenzó la construcción del nodo logístico a la vera del Ferrocarril Belgrano

El kiosco sí, el algarrobo no En ese mismo predio se emplaza un tradicional kiosco de chapa, ubicado sobre Av. 9 de Septiembre al 1100. Desde la empresa constructora señalaron que el kiosco no se tocará y quedará fuera del predio. Sin embargo, en el lugar también había un viejo algarrobo que era utilizado como refugio por algunas personas en situación de calle. Este viejo árbol ya no está porque fue derribado este martes ya que estaba ubicado en el centro del lugar donde se realizará la obra.