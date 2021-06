Córdoba: presentaron proyecto de cupo laboral trans en la Legislatura

Ingresó a la Legislatura de la provincia de Córdoba el proyecto de Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” con las firmas de los legisladores Mariana Caserio y Miguel Maldonado y el apoyo de las organizaciones locales que integran la Liga LGBTIQ+.

El proyecto emula la Ley 27.636 aprobada el jueves pasado en el Senado de la Nación y recupera como antecedente un proyecto similar presentado por el legislador Martín Fresneda (MC) en el año 2018. Entre las principales políticas públicas que propone el proyecto se destacan: un cupo laboral del 1% para personas travestis, transexuales y transgénero en el Estado provincial; incentivos impositivos para las empresas privadas que contraten personas travestis, transexuales y transgénero; y apoyo financiero para emprendimientos travestis, transexuales y transgénero.

“Es fundamental impulsar esta ley desde las provincias, porque fue pensada de manera federal y es urgente atender a las realidades particulares de cada territorio. Córdoba debe estar a la altura de este momento histórico, adherir e implementar la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans, que fue sancionada con el apoyo de más de 250 organizaciones en todo el país y con amplias mayorías en diputades y senadores. Nuestras vidas están en juego y ya no podemos seguir esperando. Es hora de que la provincia legisle por la ampliación de nuestros derechos”, afirmó Thiago Galván, activista trans, vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y consiliario estudiantil de La Bisagra.

“Este proyecto nació del territorio, de la militancia travesti y trans. Volvemos a insistir con esta iniciativa, tal como en 2018, pero ahora con el impulso que nos da la aprobación de la ley a nivel nacional, así como en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y La Pampa. Quizá Córdoba no llegó primero, pero como la provincia de la Reforma Universitaria y el Cordobazo no puede llegar última. Esperamos que la Legislatura pueda avanzar pronto con su tratamiento, para que las sobrevivientes puedan mejorar su calidad de vida y las infancias trans puedan soñar con otro futuro posible”, expresó Karin Tuma, activista trans de Devenir Diverse.

“Es necesario que la inclusión laboral trans sea una realidad en todas las provincias del país. Córdoba tiene un altísimo promedio de compañeres trans que no llegan a acceder a un empleo digno, que viven de emprendimientos productivos autogestivos, changas y trabajo sexual. La pandemia hizo que la precarización sea aún mayor, y es por eso que necesitamos lograr una inclusión laboral plena. Luchamos con la convicción de que pronto podamos encontrarnos con compañeres trans, travestis y no binaries en todos los puestos laborales que podamos imaginar”, comentó Francisco Berrizbeitia, activista trans de la Casa de Varones Trans, No Binaries y Familias.