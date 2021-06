Martelotto: "No fue un buen partido, rescato que fuimos un equipo sólido y solidario cuando no tuvo la pelota"

Tras el pobre empate que consiguió Sportivo Belgrano en Pergamino ante Douglas Haig, el entrenador de la Verde Bruno Martelotto valoró el trabajo de su equipo, analizó el partido y apuntó cuáles serán las claves de cara a lo que viene.

El partido . "Obviamente que el partido no fue bueno, no fue un buen partido para mirar y a veces se dan esos partidos cerrados donde la cancha tampoco ayudaba a manejar bien la pelota. Se hizo un partido muy trabado donde la pelota volaba mucho, rescato que tuvimos solidez, que el equipo fue solidario cuando no tuvo la pelota y más allá de que nuestra idea es salir a ganar siempre, a veces no se puede y se cerró el partido de esa manera, sumamos un punto", analizó el DT.

Los cambios. "Veníamos ensayando y buscando alternativas, siempre pensando en poder atacar mejor y Diego (Núñez) estaba con amarilla en una cancha que patinaba mucho, teníamos miedo de perder a un jugador por segunda tarjet. Con Román (Strada) lo habíamos ensayado en la semana (ingresó como volante interno), es una alternativa que teníamos para ver si podíamos generar algo, la verdad es que no generamos muchas situaciones de gol, ni nosotros ni el rival y cuando hicimos los cambios buscábamos a través del orden, la idea era no desarmar el equipo porque en un partido cerrado y chato a veces uno quiere desarmar para ir a buscar el partido y lo termina pagando. Con Román buscamos y tratamos de darle mayor desequilibrio, alguien fresco que pueda atacar mas pero el partido no se abrió y terminó muy cerrado", comentó Martelotto.

El torneo. "Está muy cerrado, más allá de que algún equipo que se ha cortado como Gimnasia o Racing, los demás venimos ahí y el no ganar hace que no podamos prendernos a ese pelotón de arriba, pero tenemos que seguir trabajando -más allá del resultado- encontrando el mejor funcionamiento que nos permita crear más situaciones de gol, necesitamos eso y eso nos va acercar al triunfo. Una vez que tengamos ese triunfo, el equipo se va a soltar más. Después si uno mira los resultados tampoco son malos, perdimos uno solo de 9, pero estamos convencidos de que podemos dar más y vamos en camino a eso", dijo el entrenador de Sportivo.